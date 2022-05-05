新品速遞｜譚仔母親節推「韓式泡菜湯雞卷米線」 加配韓式泡菜醬雞翼 毛姐率先試食！

母親節將近，譚仔雲南米線推出全新的「韓式泡菜湯雞卷米線」及酸辣開胃的「韓式泡菜醬雞翼」，以雙重韓式滋味答謝媽媽無私的愛！今次更邀請到影后毛舜筠(毛姐)，夥拍年僅17歲、首次登上大螢幕便獲提名第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」和「最佳新演員」的馮皓揚（洋洋），聯同影壇新人郭思（Suey），一同拍攝母親節宣傳短片。

新品速遞｜韓式泡菜湯雞卷米線 + 韓式泡菜醬單骨雞翼

譚仔全新的韓式泡菜湯底，加上韓國直送的宗家府泡菜酸辣爽口，配搭嫩滑的無骨雞卷和含有豐富礦物質的海帶，口感豐富之餘又惹味十足全新的母親節限定「韓式泡菜湯雞卷米線」於2022年5月6日起隆重登場，可自選辣度，由10小辣起，不設轉換其他湯底。數量有限，售完即止。

除了限定韓式米線外，譚仔亦於5月19日起推出「韓式泡菜醬雞翼」，以酸辣醬汁醃製，單骨的設計亦非常方便食用！