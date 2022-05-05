新品速遞｜譚仔母親節推「韓式泡菜湯雞卷米線」 加配韓式泡菜醬雞翼 毛姐率先試食！

母親節將近，譚仔雲南米線推出全新的「韓式泡菜湯雞卷米線」及酸辣開胃的「韓式泡菜醬雞翼」，以雙重韓式滋味答謝媽媽無私的愛！今次更邀請到影后毛舜筠(毛姐)，夥拍年僅17歲、首次登上大螢幕便獲提名第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」和「最佳新演員」的馮皓揚（洋洋），聯同影壇新人郭思（Suey），一同拍攝母親節宣傳短片。
新品速遞｜韓式泡菜湯雞卷米線+韓式泡菜醬單骨雞翼
譚仔全新的韓式泡菜湯底，加上韓國直送的宗家府泡菜酸辣爽口，配搭嫩滑的無骨雞卷和含有豐富礦物質的海帶，口感豐富之餘又惹味十足全新的母親節限定「韓式泡菜湯雞卷米線」於2022年5月6日起隆重登場，可自選辣度，由10小辣起，不設轉換其他湯底。數量有限，售完即止。
除了限定韓式米線外，譚仔亦於5月19日起推出「韓式泡菜醬雞翼」，以酸辣醬汁醃製，單骨的設計亦非常方便食用！
新品速遞｜毛姐夥拍影壇新人拍母親節宣傳短片
現實生活中作為絕世好媽的毛姐在宣傳短片中演繹「緊張媽」、「想哭媽」、「開心媽」，和「幸福媽」不同面貌可謂絕無難度：「雖然短片中看似演得誇張，但相信每一位母親看到後亦都身同感受。作為一位母親，對我來說最佳的母親節慶祝並不是名貴的禮物，有時最簡單的安排才是最不平凡。譚仔相信是眾多家庭經常光顧的食堂，而母親節到這充滿回憶的地方慶祝，比到任何高級餐廳慶祝來得更有意義。」而兩位新演員馮皓揚洋洋和郭思（Suey）對於首次與毛姐合作均表示極度興奮，非常感激毛姐的指導和照顧。