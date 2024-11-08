譚仔雲南米線全新推出期間限定「譚仔特色蘿蔔清湯腩米線」，以經典港式美食清湯腩為主角，配上鮮甜蘿蔔及秘製清湯造出譚仔特色米線，令人一試難忘，同場加映全新推出的「秘製海鹽串燒」和「香茅蜜糖特飲」，全新滋味，各位譚粉必試！另外更有與本地經典卡通麥兜聯乘推出便攜式手提保溫杯及玻璃食物盒，即睇詳請。

經典港味「譚仔特色蘿蔔清湯腩米線」

「譚仔特色蘿蔔清湯腩米線」以譚仔秘製清湯為湯頭，湯頭清澈而濃郁，散發著胡椒微辣的香氣。經過炆煮的牛腩肉質軟嫩，肉汁豐富，每一口都充滿濃郁的肉香；白蘿蔔則清新鮮甜。預設的湯底雖含胡椒，如選擇不辣，仍會有微微的辣感。同時亦推出了全新「藤椒清湯」，在原有清湯湯底上加入麻香四溢的藤椒，香氣倍增。推廣期間，任何米線額外$2即可轉為全新藤椒清湯底，保證令人垂涎欲滴，越吃越上癮！

全新小食、特飲組合「秘製海鹽串燒」和「香茅蜜糖特飲」

譚仔同時亦推出全新小食秘製海鹽串燒，提供牛脷、雞軟骨和鴛鴦雙蔬串三款選擇。牛脷串，濃郁囗感爽脆多汁，絕對令人一試難忘；雞軟骨串用上秘製調味料烤製，香脆惹味；而鴛鴦雙蔬串包含脆肉瓜及冬菇，經燒烤後散發自然香氣，不僅口感鮮味豐富，更帶有絲絲煙燻味，絕對不容錯過！秘製海鹽串燒每客兩串，默認必選一串牛脷，另一串可自選雞軟骨或鴛鴦雙蔬串，亦可重複選擇牛脷。串燒當然要配上解膩特飲「香茅蜜糖特飲」清爽的香茅加上蜜糖，完美配合香口的串燒，絕對是首選；另外深受歡迎的蜜桃多多和纖營蜜桃多多亦會繼續供應，任你選擇最佳串燒拍檔。