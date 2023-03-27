新品速遞｜譚仔+三哥同步推全新「素過小橋米線」鮮淮山+植物豬肉炸醬配蟲草花素湯/菇菌湯

譚仔雲南米線和譚仔三哥米線於去年首度攜手合作推出「So Green 素 tasty!」企劃後，今年再度推出素食系列！除了再次以Impossible™植物豬肉為主要食材外，亦加入營養價值極高的鮮淮山，更有蟲草花素湯及菇菌湯，素食人士必試！

譚仔雲南米線和譚仔三哥米線所推出的全新「素過小橋米線」，均再次使用屢獲殊榮的Impossible™植物豬肉。更新增而首度登場的鮮淮山，補氣潤肺、健脾補胃，是美容養顏的恩物。

譚仔雲南米線「素過小橋米線配蟲草花素湯」($43/$45)，用上清甜滋補的蟲草花湯底，配上鮮淮山、Impossible™ 植物豬肉炸醬、豆卜及竹笙等多款口感不同的食材。嗜辣的你更可為湯底加辣，及轉為寬麵或菜底，甚至加配其他米線配料。

而譚仔三哥米線的「素過小橋米線配菇菌湯」($45)以姬松茸浸泡而成的菇菌濃湯作為湯底，配上多達8款精選素食材，包括全新推出的鮮淮山、 Impossible™植物豬肉乍醬、鮮冬菇、豆卜、木耳絲、竹笙、生菜及酸菜。菇菌湯可自選辣度，由10小辣至特辣。