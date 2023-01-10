新品速遞｜譚仔X三哥X《超神經械劫案下》 推鮑魚芝士撈米線+烤原條鰻魚米線

賀歲喜劇電影《超神經械劫案下》即將上映，譚仔雲南米線和譚仔三哥米線再度攜手合作，於1月10日至2月15 日推出「神經線突襲套餐」，可選「黃金鮑魚芝士撈起米線」或「烤原條鰻魚麻辣湯米線」，更可揀選全新的「超神經辣度」，而套餐亦包括全新的超神經特飲「青花椒香茅雪碧」，憑戲票票尾更可獲$10折扣優惠。

譚仔及三哥同步推出「神經線突襲套餐」：譚仔套餐包括「黃金鮑魚芝士撈起米線」和「青花椒香茅雪碧」，以芝士撈米線配上鮑魚及脆脆蝦條；而三哥則有「烤原條鰻魚麻辣湯米線」和「青花椒香茅雪碧」，於麻辣米線加入蒲燒鰻魚、木魚花碎及豆卜。此外它們亦同步推出期間限定特飲—「青花椒香茅雪碧」。

譚仔雲南米線「神經線突襲套餐」為$63，另可額外以$8加配鮑魚。而譚仔三哥米線「神經線突襲套餐」價錢為$78。由1月21日起，顧客憑《超神經械劫案下》電影戲票票尾惠顧「神經線突襲套餐」更可獲$10折扣優惠。 另外譚仔及三哥會員於1月17日起，於指定分店惠顧「神經線突襲套餐」，出示手機程式確認為VIP會員，即可免費獲贈《超神經械劫案下》電影換票証一套（兩張），數量有限，先到先得，送完即止。