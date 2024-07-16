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2024-07-16 21:00:00

新品速遞｜「野田珈琲」限量新推3款夏日果甜花香掛耳包咖啡

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新品速遞｜「野田珈琲」限量新推3款夏日果甜花香掛耳包咖啡

新品速遞｜「野田珈琲」限量新推3款夏日果甜花香掛耳包咖啡

野田珈琲是全港首間由日本採購咖啡生豆並「新鮮焙煎」的專門店。這家獨特的咖啡館在今個夏季推出了三款令人期待的精品咖啡，每一杯都蘊含著咖啡師的用心與熱情。野田珈琲還推出了一系列小批製作的限定掛耳咖啡，方便一眾咖啡迷隨時享受到精品咖啡的動人之處。每星期的小量製作保持了咖啡的新鮮度，咖啡愛好者必試，即睇內文詳情！

「野田珈琲」限量新推3款夏日果甜花香掛耳包咖啡

「野田珈琲」限量新推3款夏日果甜花香掛耳包咖啡

野田珈琲新推出3款限量精品咖啡

炎炎夏日，温度提升，喝點清新果甜花香感的咖啡是踏入盛夏的不二之選。「野田珈琲」特別推出了一系列非洲產地的精品咖啡掛耳包，讓您在夏日裡感受果甜與花香的細緻味道。

甜酸平衡：這款咖啡結合了甜美和酸爽的風味，讓你在炎炎夏日中感到愉悅。

花香果香：這杯咖啡散發著花香和水果的迷人氣息，絕對是品味的享受。

清爽可口：這款清爽的咖啡讓你在炎炎夏日中保持涼爽，是一個不容錯過的選擇。

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野田珈琲

肯亞 馬賽AA 水洗掛耳包

肯亞 馬賽AA 水洗掛耳包

10g x 6pcs $148
SCA 評價：84.75
風味：黑莓香、烏梅酸感、果汁、果甜感、厚實、檸檬

坦桑尼亞 金礦AA水洗掛耳包

10g x 6pcs $148
SCA 評價：85.5
風味：櫻桃、乾檸檬、橙皮、清爽乾淨口感

坦桑尼亞 金礦AA水洗掛耳包

坦桑尼亞 南部高級AA掛耳包

坦桑尼亞 南部高級AA掛耳包

10g x 6pcs $148
風味：烏梅、大黃、紅棗、昆布、烏龍茶

花果香氣　單品SOE濃縮咖啡

為了讓顧客品嚐到世界各地不同風味咖啡，兩店分別於7月份推出來自肯亞馬賽AA精品SOE濃縮咖啡，風味以黑加倫子、布冧、果汁為主調，無論是美式黑咖啡還是澳白拿鐵也能選擇，喜歡花香果甜主調的咖啡迷不能錯過。如果你是咖啡愛好者，不妨親自前往野田珈琲，品味這個夏季的精品咖啡，享受動人咖啡之旅吧！