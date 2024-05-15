新品速遞｜韓國蜜瓜/士多啤梨雪糕登陸7-Eleven！台灣四季春奶蓋珍珠雪條登陸OK便利店

炎炎夏日，最適合吃杯雪糕消暑。來自台灣的「四季春奶蓋珍珠雪條」及來自韓國的「Melona 蜜瓜雪糕杯」及「Melona 士多啤梨雪糕杯」，由即日起於香港便利店隆重登場。清爽的水果風味與清新的茶香，於高溫熱浪中帶來透心涼的快感，喜歡吃甜點的你不妨試試！

香港人對手搖飲品的喜愛絕對不輸台灣，如果想有點新意，將奶蓋珍珠茶飲變成雪條又會否 是你杯荼呢？台灣老字號冰品廠 「雙葉」全新推出的「四季春奶蓋珍珠雪條」，以三款香氣 馥郁的茶葉︰四季春、紅茶及綠茶，混合製成 帶有淡雅茶香的雪條，獨有的秘方比例調配出完美平衡的味道，加上頂層濃郁的芝士奶蓋及煙韌的黑糖珍珠，充分展現台式奶蓋茶飲的精髓。

韓國 Melona 新推出蜜瓜/士多啤梨雪糕杯

除了台灣的奶蓋珍珠雪條，來自韓國的國民品牌 Melona 雪條同樣深受甜品控的喜愛。「Melona 蜜瓜雪糕杯」以天然蜜瓜及新鮮牛奶製成，每一口都讓人感受到香甜的蜜瓜風味。雖從雪條形態變成雪糕，但仍巧妙地保留雪條的幼滑口感，而充滿濃郁奶香的雪糕令它的口感味道，提升到另一層次。

「Melona 士多啤梨雪糕杯」粉紅色的香滑雪糕少女心滿瀉，相信沒有女生可以抗拒。每杯雪糕均內含 9% 鮮甜的士多啤梨果醬，令整體味道更濃郁豐富，配搭幻滑的牛奶雪糕基底，恰到好處地滿 足大家對於雪糕的渴望！