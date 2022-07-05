新品速遞｜高質日本壽司＋獺祭唎酒體驗 豐洲直送海產 必食黑鯥配北海道馬糞海膽

千両向來為客人提供高質素的壽司選擇，今季「職人壽司」系列以珍稀漁產為主題，由日本豐洲直送多款頂級魚鮮，用獨特食材配合不同的刀功和多種味道上的配搭，匠心料理七款壽司，每一道精緻料理的背後都經過師傅悉心準備。

匠心製作職人壽司

今季推出的「職人壽司」系列水準甚高，食材搭配得宜，壽司口味細膩而獨特。最推介煙燻鰆魚（$28），製作步驟多，師傅預先要在魚肉上撒鹽，再以煙燻紙包著醃製三小時，醃製後切成魚片，最後炙燒魚皮。炙燒後鰆魚油脂味更濃郁，加上魚鮮和淡淡燻香，讓人印象深刻。另外，炙燒黑鯥配馬糞海膽（$38/件）味道更有層次，黑鯥魚肉同樣用炙燒方法處理，肉質嫩滑肥美，豐富的油香在口腔內久久不散，並配上鮮甜北海道馬糞海膽，增添口感。而松葉蟹（$48/件）則用松葉蟹肉碎配上濃郁綿密的蟹膏，每一口都飽滿滑嫩，加上少許紫蘇花穗作點綴，除令整體外貌變得精緻，亦可帶出蟹肉的鮮甜味。