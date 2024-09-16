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2024-09-16 19:30:00

新品速遞｜魚尚豬柳漢堡玉子飯糰全新登場 加推高達$100餐飲禮券歎日式輕食

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新品速遞｜魚尚豬柳漢堡玉子飯糰全新登場 加推高達$100餐飲禮券歎日式輕食

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日式輕食專門店魚尚推出全新口味豬柳漢堡玉子飯糰，更有多款期間限定推介再度現身！齊齊迎接全新學年，為各位同學仔帶來簡單又滿足的美味。魚尚更推有期間優惠，送出高達$100餐飲禮券，想知詳情即睇內文。

全新驚喜飯糰口味初登場

魚尚以無限創意打破大家對飯糰的想像，將豬柳漢堡結合以蛋沙律形式出現的長期拍檔玉子，再加上香甜又惹味的醬油飯，創作全新口味豬柳漢堡玉子飯糰，帶來令人震撼的驚喜！同步亦推出多款期間限定口味，包括鮮香惹味的炙燒鱈魚子沙律醬飯糰，以及人氣傳統口味九州和牛味噌飯糰。想吃得輕盈一點，亦有以素香鬆配搭芥末味紫菜製作的海苔素香鬆飯糰，啖啖鹹香鮮味令人愈食愈開胃！

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新學年優惠！送出高達總值港幣$100餐飲禮券

除了創新飯糰驚喜登場外，魚尚亦同步為大家帶來期間限定優惠，由即日起顧客只要於全線分店購買任何產品滿港幣$80，即可免費獲得總值港幣$100的餐飲禮券，詳情如下：

派發日期：2024年9月5日至10月2日

使用日期 ：2024年9月5至10月16日

優惠券一（兩張）：顧客凡於全線魚尚分店購買任何產品滿港幣$120即減港幣$18

優惠券二（兩張）：顧客凡於全線魚尚分店購買任何產品滿港幣$100即減港幣$14

優惠券三（兩張）：顧客凡於全線魚尚分店購買任何產品滿港幣$90即減港幣$10

優惠券四（四張）：顧客於全線魚尚分店購買任何兩件飯糰，即可作港幣$4使用

新品速遞｜魚尚豬柳漢堡玉子飯糰全新登場 加推高達$100餐飲禮券歎日式輕食

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