新品速遞｜魚尚豬柳漢堡玉子飯糰全新登場 加推高達$100餐飲禮券歎日式輕食

日式輕食專門店 魚尚 推出全新口味豬柳漢堡玉子飯糰，更有多款期間限定推介再度現身！齊齊迎接全新學年，為各位同學仔帶來簡單又滿足的美味。魚尚更推有期間優惠，送出高達$100餐飲禮券，想知詳情即睇內文。

全新驚喜飯糰口味初登場

魚尚以無限創意打破大家對飯糰的想像，將豬柳漢堡結合以蛋沙律形式出現的長期拍檔玉子，再加上香甜又惹味的醬油飯，創作全新口味豬柳漢堡玉子飯糰，帶來令人震撼的驚喜！同步亦推出多款期間限定口味，包括鮮香惹味的炙燒鱈魚子沙律醬飯糰，以及人氣傳統口味九州和牛味噌飯糰。想吃得輕盈一點，亦有以素香鬆配搭芥末味紫菜製作的海苔素香鬆飯糰，啖啖鹹香鮮味令人愈食愈開胃！