新品速遞｜魚尚首推芥末味頭水紫菜「新米」配方飯糰 試食價低至$9 芥末醬油鰹魚鬆飯糰/芥末汁燒三文魚飯糰/芥末小龍蝦飯糰

深受大眾歡迎的魚尚嚴選特級日本產「新米」，以1:1比例的富山縣產越光米及北海道七星米製作一系列優質飯糰，同時更善用全新技術將飯糰的鬆軟口感再「Level UP」！與此同時，魚尚更為大家帶來令人意想不到的全「辛」口味，以創意十足的芥末味頭水紫菜，由即日起至6月12日為大家呈獻鮮味十足的芥末醬油鰹魚鬆飯糰（芥末味紫菜）、香濃細嫩的芥末汁燒三文魚飯糰（芥末味紫菜）及既彈牙又開胃可口的芥末小龍蝦飯糰（芥末味紫菜），以低至港幣$9的試食價令你愛上款款鬆軟高質的人氣飯糰，盡嚐清「辛」日式輕食滋味！

嚴選日本產「新米」製作優質飯糰 全新技術提升飯糰鬆軟口感 作為一站式的日式輕食專門店，魚尚一直堅持嚴選優質食材，為顧客帶來各種物超所值的Grab'n'Go日式輕食，由飯糰、壽司、卷物，以至日式便當等一應俱全。要製作美味的飯糰就必需要有優質的食材，而當中米飯和紫菜更是兩大極其重要的靈魂。魚尚特別挑選於最新收成年度所收割的「新米」，特色是富有香氣，且水分較高，因此吃起來口感較軟也相對富黏性。而米飯的美味程度，同時亦與稻米種植時所用的水息息相關。是次精心嚴選兩款不同種類的日本米，包括備受好評的富山縣產越光米及擁有超高人氣的北海道七星米，融合兩款米的優點，以各一半的完美配方比例製作一系列飯糰。越光米及七星米更分別獲得日本穀物檢定協會在令和5年產米食味排行榜中的特A級及A級。兩種米飯即使放涼食用也同樣美味可口，尤其適合製作飯糰、壽司和便當。同時，魚尚更首次加入全新技術，令所有飯糰的口感都大大提升，讓晶瑩飽滿的米粒注入空氣感，入口香軟彈牙，為大家帶來簡單但幸福感滿滿的輕食首選！