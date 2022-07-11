新品速遞｜鮮芋仙新出夏季限定芒果系列 透心涼超級芒果冰 新鮮芒果製作 香甜滿足！

夏日炎炎，台灣人氣精緻甜品專賣店鮮芋仙為大家帶來屬於夏天的透心涼消暑甜點，以時令芒果為主題，推出夏季限定「盛夏芒果系列」，包括兩款清涼冰品及三款消暑特飲，同樣都是屬於夏日的好滋味。鮮芋仙夏季限定的盛夏芒果系列將於 7 月 6 日起於全線分店供應，今個夏天絕對不能錯過。

限定盛夏芒果系列

來到店舖一定要吃他們最受歡迎的冰品，是次新推出的超級芒果冰（$75）以入口即化的牛奶冰沙為冰底，配上綿密芒果醬和分量十足的新鮮芒果，每口都是香甜多汁的芒果滋味，加上雪糕更加冰爽，適合和朋友一起分享。如果想一個人細味品嚐，則可以可以選擇迷你芒果白玉冰（ $48），同樣有幼滑牛奶冰、濃郁的芒果醬和鮮甜芒果肉，再搭配Q彈的白玉湯圓和雪糕，多款食材非常滿足！

想要消暑解渴的清涼飲品？一於試試三杯夏季限定的芒果特飲吧。最推介芒果豆花椰奶西米飲 （$38）將經典芒果豆腐花化為飲品，最合香港人口味。除了新鮮芒果與香濃芒果醬，更有香醇椰奶及 QQ 西米，滿口都是濃郁果香，滋味配搭完美呈現芒果豆花特飲的魅力。而芒果紫米椰奶西米露（ $38）口感豐富，以椰奶及芒果汁為基底，另加新鮮芒果肉、粒粒西米及軟糯綿密的紫米，味道甜而不膩，入口冰爽舒暢。