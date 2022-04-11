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2022-04-11 12:00:00

新品速遞｜麥當勞將軍漢堡強勢回歸！ 同步推全新Double Oreo麥旋風/抹茶豆乳批/日式咖哩味Shake Shake薯條

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新品速遞｜麥當勞將軍漢堡強勢回歸！ 同步推全新Double Oreo麥旋風/抹茶豆乳批/日式咖哩味Shake Shake薯條

新品速遞｜麥當勞將軍漢堡強勢回歸！ 同步推全新Double Oreo麥旋風/抹茶豆乳批/日式咖哩味Shake Shake薯條

將軍漢堡終於返嚟啦！麥當勞於411日起帶來「將軍漢堡」系列，以及一系列全新美食，其中包括全新Double Oreo麥旋風、抹茶豆乳批、日式咖哩味Shake Shake薯條等，更有麥當勞App獨家優惠券！

新品速遞｜將軍漢堡+玉子將軍漢堡同步回歸

大家期待已久的將軍漢堡終於正式回歸！由411日起，麥當勞帶來「將軍漢堡」系列，包括將軍漢堡、玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡。嫩滑多汁的豬柳，沾上香甜且微帶薑味的日式照燒汁，再配以爽口切絲生菜。而大胃王一定要吃玉子雙層將軍漢堡，兩塊豬柳更滿足！

大家期待已久的將軍漢堡終於正式回歸！ 將軍漢堡：以嫩滑多汁的豬柳，沾上香甜且略帶薑味的日式照燒汁，再配以爽口切絲生菜！ 玉子將軍漢堡 ：豬柳搭配軟嫩蒸蛋，加上清新檸檬蛋黃醬，完美的食材配搭如同將軍與玉子，堪稱 天作之合！ 玉子雙層將軍漢堡：把幸福感覺Double Up，兩塊豬柳絕對能滿足大家的味蕾！

新品速遞｜全新Double Oreo麥旋風+抹茶豆乳批+日式咖哩味Shake Shake薯條

除了將軍漢堡之外，麥當勞亦同步推出其他新品，包括Shake Shake薯條日式咖哩味調味粉、抹茶豆乳批及Double Oreo麥旋風。日式咖哩味Shake Shake粉香濃惹味的日式咖哩香氣，絕對讓你胃口大開；Double Oreo加入雙倍Oreo脆脆，再配上原塊Mini Oreo餅乾，口感加倍豐富！而抹茶豆乳批裡面充滿濃郁抹茶醬和豆乳，甜蜜中帶點抹茶的回甘！

當然少不了夏日特飲—大大杯白提子椰果梳打，以清甜白提子口味糖漿配搭粒粒椰果，入口清新怡人，令人一試難忘！

Shake Shake薯條日式咖哩味調味粉：香濃惹味的日式咖哩香氣，絕對讓您胃口大開，Shake 出好滋味！ 全新Double Oreo 麥旋風 ：順滑新地混合雙倍Oreo脆脆，再配上原塊Mini Oreo餅乾，口感層次加倍豐富！ 全新 抹茶豆乳批 ：充滿濃郁抹茶醬和豆乳，甜蜜中帶點抹茶的回甘，令您每嚐一口都感受到滿滿幸福感！ 大大杯白提子椰果梳打：以清甜白提子口味糖漿配搭粒粒椰果，入口清新怡人，令人一試難忘！

新品速遞｜將軍漢堡二人餐+多款麥當勞App優惠券

麥當勞亦會推出「久別重逢二人前」，套餐包括玉子將軍漢堡及將軍漢堡（可加$3轉配玉子將軍漢堡或加$9轉配玉子雙層將軍漢堡）、中薯條（2包）及中汽水（2杯）。

另外，麥當勞App用戶可於411日起，憑「將軍漢堡超值套餐減$3或玉子雙層將軍漢堡超值套餐減$3」優惠券以超值價回味經典滋味；還可以「$45將軍旋風一人套餐」一次過大快朵頤，享受四道菜滋味！不能錯過的還有「$9抹茶豆乳批」和「$15 Double Oreo 麥旋風」，記得下載麥當勞App盡享以上美食優惠！

即睇麥當勞App用戶獨家專享優惠！

將軍漢堡超值套餐減$3 4月11日起早上11時 - 午夜12時供應 玉子雙層將軍漢堡超值套餐減$3 4月11日起早上11時 - 午夜12時供應 $45將軍旋風一人套餐 4月11日起早上11時 - 午夜12時供應 [可重複使用] $9抹茶豆乳批 4月11日起早上11時 - 午夜12時供應 [可重複使用] $15 Double Oreo 麥旋風 4月11日起早上11時 - 午夜12時供應 [可重複使用] 久別重逢二人前 套餐包括玉子將軍漢堡及將軍漢堡(可加$3轉配玉子將軍漢堡或加$9轉配玉子雙層將軍漢堡)、中薯條(2包)及中汽水(2杯)
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