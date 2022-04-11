新品速遞｜麥當勞將軍漢堡強勢回歸！ 同步推全新Double Oreo麥旋風/抹茶豆乳批/日式咖哩味Shake Shake薯條

將軍漢堡終於返嚟啦！麥當勞於4月11日起帶來「將軍漢堡」系列，以及一系列全新美食，其中包括全新Double Oreo麥旋風、抹茶豆乳批、日式咖哩味Shake Shake薯條等，更有麥當勞App獨家優惠券！

大家期待已久的將軍漢堡終於正式回歸！由4月11日起，麥當勞帶來「將軍漢堡」系列，包括將軍漢堡、玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡。嫩滑多汁的豬柳，沾上香甜且微帶薑味的日式照燒汁，再配以爽口切絲生菜。而大胃王一定要吃玉子雙層將軍漢堡，兩塊豬柳更滿足！

新品速遞｜全新 Double Oreo 麥旋風 + 抹茶豆乳批 + 日式咖哩味 Shake Shake 薯條

除了將軍漢堡之外，麥當勞亦同步推出其他新品，包括Shake Shake薯條日式咖哩味調味粉、抹茶豆乳批及Double Oreo麥旋風。日式咖哩味Shake Shake粉香濃惹味的日式咖哩香氣，絕對讓你胃口大開；Double Oreo加入雙倍Oreo脆脆，再配上原塊Mini Oreo餅乾，口感加倍豐富！而抹茶豆乳批裡面充滿濃郁抹茶醬和豆乳，甜蜜中帶點抹茶的回甘！

當然少不了夏日特飲—大大杯白提子椰果梳打，以清甜白提子口味糖漿配搭粒粒椰果，入口清新怡人，令人一試難忘！