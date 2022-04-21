新品速遞｜麥當勞推全新「純植物製美食」 新吞拿系列+岩鹽焦糖燕麥咖啡+新配方新餐肉 首周仲有限定優惠

4月22日是世界地球日，為顧客提供更多綠色飲食選擇，麥當勞與兩大生活品牌－Green Monday及Oatly合作，推出一系列「純植物製美食」。其中包括全新「新吞拿系列」及岩鹽焦糖燕麥咖啡等，健康又滋味！

4月22日起，麥當勞新餐肉早餐系列包括新餐肉蛋漢堡、新餐肉炒蛋飽、新餐肉精選套餐及新餐肉珍寶套餐將採用新配方新餐肉，味道減鹹，口感更佳！新版本不但同樣確保零油煎煮，同時保留原版新餐肉不含膽固醇和無添加防腐劑的優點。

新餐肉系列早晨套餐自2020年10月推出以來，一直深受顧客喜愛。今次再度與Green Monday合作，推出新配方新餐肉系列，將餐肉完美升級，讓大家可品嚐減鹹新餐肉的綠色滋味！由

麥當勞｜新吞拿登陸 McCaf é 推 3 款全新美食

除了新配方餐肉之外，純植物製新吞拿強勢加盟McCafé，為大家送上「魚」眾不同的滋味！新吞拿由非基因改造大豆的獨有配方製成，與吞拿魚一樣含有豐富蛋白質，不含膽固醇和無添加防腐劑。

一共推出3款不同美食：全新登場的新吞拿芝味扭扭粉，滿滿芝士烤焗至芝味逼人，新吞拿搭配彈牙扭扭粉，箇中滋味一試難忘；另有全日供應的新吞拿意式飽，及上午11時前供應的新吞拿芝味捲內含新吞拿和軟滑白芝士；而下午茶Tea Tine時間，大家則可品嚐新吞拿芝味薄餅。