新品速遞｜麥當勞推「新世代Big Mac」 蘋果批Shake Shake粉+蛋糕麥旋風登場

香港麥當勞由即日起採用全新「Best Burger」配方，將多款經典漢堡完美升級，當中包括最受顧客歡迎的產品—新世代Big Mac。同步推出全新蘋果批風味Shake Shake薯條調味粉、蘋果吉士批及全新蛋糕麥旋風。更有經典珍寶新地樂亦會強勢回歸，為大家帶來回憶的味道！

麥當勞｜新世代 Big Mac 重塑經典漢堡

「Best Burger」轉用新配方的麵飽，入口煙韌鬆軟，味道微甜並帶有焦糖風味，質地鬆軟有彈性，表面呈現輕微光澤。麥當勞更調整烹調設備及引入新工具讓牛肉達致最佳溫度，鎖緊肉汁，同時提升焦香感和口感。烹調時更會直接把洋蔥粒加到牛肉餅上，使洋蔥能吸收肉餅裡的牛肉汁，並因應產品組合配以入口即溶芝士及爽脆切絲生菜，令漢堡入口更惹味。

由8月29日起，麥當勞更會推出「特價$33巨無霸套餐」優惠(原價$40起)，讓大家可以優惠價品嘗到「Best Burger」新世代巨無霸的滋味！此外，多款漢堡飽均升級改良為「Best Burger」，包括漢堡飽、魚柳飽、芝士漢堡飽及雙層芝士漢堡，為大家呈獻最佳漢堡！