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2022-08-26 18:00:00

新品速遞｜麥當勞推「新世代Big Mac」 蘋果批Shake Shake粉+蛋糕麥旋風登場

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新品速遞｜麥當勞推「新世代Big Mac」 蘋果批Shake Shake粉+蛋糕麥旋風登場

新品速遞｜麥當勞推「新世代Big Mac」 蘋果批Shake Shake粉+蛋糕麥旋風登場

香港麥當勞由即日起採用全新「Best Burger」配方，將多款經典漢堡完美升級，當中包括最受顧客歡迎的產品—新世代Big Mac。同步推出全新蘋果批風味Shake Shake薯條調味粉、蘋果吉士批及全新蛋糕麥旋風。更有經典珍寶新地樂亦會強勢回歸，為大家帶來回憶的味道！

麥當勞｜新世代Big Mac 重塑經典漢堡

Best Burger」轉用新配方的麵飽，入口煙韌鬆軟，味道微甜並帶有焦糖風味，質地鬆軟有彈性，表面呈現輕微光澤。麥當勞更調整烹調設備及引入新工具讓牛肉達致最佳溫度，鎖緊肉汁，同時提升焦香感和口感。烹調時更會直接把洋蔥粒加到牛肉餅上，使洋蔥能吸收肉餅裡的牛肉汁，並因應產品組合配以入口即溶芝士及爽脆切絲生菜，令漢堡入口更惹味。

829日起，麥當勞更會推出「特價$33巨無霸套餐」優惠(原價$40)，讓大家可以優惠價品嘗到「Best Burger」新世代巨無霸的滋味！此外，多款漢堡飽均升級改良為「Best Burger」，包括漢堡飽、魚柳飽、芝士漢堡飽及雙層芝士漢堡，為大家呈獻最佳漢堡！

麥當勞更會推出「特價$33巨無霸套餐」優惠

麥當勞更會推出「特價$33巨無霸套餐」優惠

麥當勞｜蘋果批Shake Shake+蛋糕麥旋風登場

除了漢堡外，829日起，一眾經典美食如蘋果批和麥旋風等均會帶來新口味，包括全新蘋果批風味Shake Shake薯條調味粉；蘋果吉士批亦同步回歸，金黃脆皮內包著蘋果蓉，加上濃郁吉士醬，兩種味道完美配合！

麥當勞是次更推出全新蛋糕麥旋風，新地混合了士多啤梨醬和朱古力醬，加上蛋糕和Oreo曲奇碎，口感豐富。而經典的珍寶新地樂亦會強勢回歸，順滑新地加上冰凍可樂，為大家帶來回憶的味道！

麥當勞App亦會帶來不同優惠慶祝「Best Burger」的登場。顧客無論於主餐廳或App點餐均能享用「特價$33巨無霸套餐」優惠，麥當勞App推出三張全新電子優惠券，包括「$42霸氣一人餐 - 巨無霸套餐配蘋果吉士批」，一次過盡嚐新世代巨無霸和期間限定蘋果吉士批的美味；「$9蘋果吉士批」和「$15蛋糕麥旋風」優惠。

點擊睇優惠券詳情！

[全新升級]巨無霸套餐特價$33 (原價$40起) [可重複使用] [霸氣一人餐] 巨無霸套餐配蘋果吉士批$42 (原價$51起) [可重複使用] [期間限定]蘋果吉士批$9 (原價$11起) [可重複使用] [全新]蛋糕麥旋風$15 [可重複使用] 全新蘋果批風味調味粉 珍寶新地樂
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