新品速遞｜麥當勞推3款全新熱香餅套餐 阿華田/OREO脆脆/士多啤梨 $33起連咖啡

McCafé由即日（7月18日）起，推出多款全新套餐，包括全新的熱香餅系列及強勢回歸的鬆餅系列，而意式飽系列亦有新成員加盟，即睇有咩新品！
麥當勞新品｜全新口味熱香餅 阿華田/OREO脆脆/士多啤梨
熱香餅將於7月18日早上11時後強勢登陸McCafé，口味包括脆脆口感的阿華田脆脆熱香餅及OREO脆脆熱香餅；還有清新之選士多啤梨醬熱香餅，酸酸甜甜的味道讓你精神為之一振！
意式飽系列亦會迎來新成員，三款全新McCafé意式飽，包括奶醬意式飽、菠蘿雞肉意式飽及火腿蛋沙律意式飽亦會於同日登場。此外，兩款人氣鬆餅－－朱古力鬆餅及藍莓鬆餅亦會同步回歸McCafé，鬆軟鬆餅配上朱古力粒或藍莓乾，兩款不同的香甜口味均是咖啡的最佳拍檔！
同樣由7月18日起，多款 McCafé套餐新登場，無論用麥當勞App或直接到餐廳點餐均可享受此優惠。以上多款美食均可搭配大杯裝熱美式咖啡或意式鮮奶咖啡組成全新美食組合：
1. 上午11時後：$33起全新McCafé熱香餅系列Combo
2. 全日供應：
i. $26起McCafé 奶醬意式飽Combo
ii. $29起McCafé鬆餅系列Combo
iii. $39起McCafé意式飽系列Combo
iv. $39起McCafé蛋糕系列Combo
以上套餐均可加錢轉配其他飲品，顧客加$3可升級至凍意式鮮奶咖啡或美式咖啡；加$5 可轉配其他大杯裝熱飲或升級至凍沖繩黑糖X珍珠奶茶；加$8可升級至指定凍咖啡或凍阿華田®泡沫脆脆；或加$10 升級至凍岩鹽焦糖燕麥咖啡、凍阿華田®珍珠鮮奶、凍宇治抹茶珍珠鮮奶或其他推廣凍飲。