新品速遞｜麥當勞推3款全新熱香餅套餐 阿華田/OREO脆脆/士多啤梨 $33起連咖啡

McCafé由即日（7月18日）起，推出多款全新套餐，包括全新的熱香餅系列及強勢回歸的鬆餅系列，而意式飽系列亦有新成員加盟，即睇有咩新品！

麥當勞新品｜ 全新口味熱香餅 阿華田 /OREO 脆脆 / 士多啤梨 熱香餅將於7月18日早上11時後強勢登陸McCafé，口味包括脆脆口感的阿華田脆脆熱香餅及OREO脆脆熱香餅；還有清新之選士多啤梨醬熱香餅，酸酸甜甜的味道讓你精神為之一振！ 意式飽系列亦會迎來新成員，三款全新McCafé意式飽，包括奶醬意式飽、菠蘿雞肉意式飽及火腿蛋沙律意式飽亦會於同日登場。此外，兩款人氣鬆餅－－朱古力鬆餅及藍莓鬆餅亦會同步回歸McCafé，鬆軟鬆餅配上朱古力粒或藍莓乾，兩款不同的香甜口味均是咖啡的最佳拍檔！

麥當勞推3款全新熱香餅套餐