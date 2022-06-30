新品速遞｜麥當勞聯乘《迷你兵團2》 推3款蝦堡+香蕉朱古力麥旋風+呂宋芒果新地 親子會會員限定換Minions抱抱籃

適逢《迷你兵團2》上映，今個夏天，麥當勞聯乘Minions推出「蝦堡系列」，一共有3款不同口味的蝦堡。另有新Shake Shake薯條粟米湯味調味粉，以及香蕉朱古力批等甜品，全部換上超可愛Minions包裝。麥當勞親子會會員更可以優先獨家換購「Minions抱抱籃」！
人氣「蝦堡系列」強勢回歸 必食香蕉味美食
迷你兵團6月30日強勢進駐麥當勞，而大家期待以久的「蝦堡系列」亦同時登場。一共有3款蝦堡，包括滋味蝦堡、菠蘿蝦堡、魚柳蝦堡。用上泰國直送的彈牙蝦餅，配合醒胃惹味的千島醬和芥末醬，令人一試愛上。
它們以迷你兵團最愛的香蕉為主題，推出一系列香蕉美食，包括全新「香蕉朱古力批」。另有「香蕉朱古力麥旋風」，新地混合香蕉果醬、朱古力醬和Oreo曲奇碎，絕對是三重滋味驚喜！另外Shake Shake薯條亦有新口味「粟米湯味調味粉」，配上「大大杯柚子梳打」，每一口都清爽透心涼。
麥當勞將以優惠價推出全新「點只兵兵二人餐」，套餐包括2款主食，即1個菠蘿蝦堡及1個滋味蝦堡 (或加$3升級至菠蘿蝦堡/ 加$6升級至魚柳蝦堡)、中薯條(2包)及中汽水(2杯)，一次過歎盡多款美食！下載麥當勞App使用優惠券，購買滋味蝦堡超值套餐時可以優惠券減$3，或只需$46便可一次過品嚐菠蘿蝦堡超值套餐配香蕉朱古力麥旋風！麥當勞App用戶更可獨家專享購買任何超值套餐加$10配黃金蝦餅一件(配泰式辣醬)及$17黃金蝦餅一件(配泰式辣醬)及指定飲品優惠。
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甜品站推出期間限定呂宋芒果新地系列
麥當勞甜品站於6月20日同步推出新品—「呂宋芒果新地」系列將！有芒果新地筒、雙重芒果新地及芒果麥旋風，絕對是夏日的最佳選擇！以上三款雪糕均備有雲呢拿扭紋選擇。於推廣期內顧客可以優惠價HK$10享受雙重(或扭紋)芒果新地，讓大家感受滿滿濃郁酸甜滋味！
限時換領Minions抱抱籃 麥當勞親子會會員優先獨家換購
麥當勞會推出「Minions抱抱籃」，由 6月30日早上11時起，麥當勞親子會會員可優先獨家以麥當勞App電子優惠券，買任何食品加$78換購Minions抱抱籃。抱抱籃以深受大家喜愛的角色「BOB」為主題造型，背後為收納空間，可以輕鬆存放各種小物件。