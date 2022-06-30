新品速遞｜麥當勞聯乘《迷你兵團2》 推3款蝦堡+香蕉朱古力麥旋風+呂宋芒果新地 親子會會員限定換Minions抱抱籃

適逢《迷你兵團2》上映，今個夏天，麥當勞聯乘Minions推出「蝦堡系列」，一共有3款不同口味的蝦堡。另有新Shake Shake薯條粟米湯味調味粉，以及香蕉朱古力批等甜品，全部換上超可愛Minions包裝。麥當勞親子會會員更可以優先獨家換購「Minions抱抱籃」！

人氣「蝦堡系列」強勢回歸 必食香蕉味美食

迷你兵團6月30日強勢進駐麥當勞，而大家期待以久的「蝦堡系列」亦同時登場。一共有3款蝦堡，包括滋味蝦堡、菠蘿蝦堡、魚柳蝦堡。用上泰國直送的彈牙蝦餅，配合醒胃惹味的千島醬和芥末醬，令人一試愛上。

它們以迷你兵團最愛的香蕉為主題，推出一系列香蕉美食，包括全新「香蕉朱古力批」。另有「香蕉朱古力麥旋風」，新地混合香蕉果醬、朱古力醬和Oreo曲奇碎，絕對是三重滋味驚喜！另外Shake Shake薯條亦有新口味「粟米湯味調味粉」，配上「大大杯柚子梳打」，每一口都清爽透心涼。