新品速遞｜麥當勞脆爆雞腿早餐系列新登場！套餐減$3 The Signature Collection指定套餐優惠

麥當勞下星期一(10月21日)起，帶各位帶來全新脆爆雞腿早餐系列，以全新早餐配搭送上不一樣的早晨！套餐更有減$3優惠，加上 The Signature Collection及蕃茄濃湯扭扭粉等人氣系列優惠，每天慳上加慳！

全新脆爆雞腿早餐系列震撼登場，脆爆雞腿精選早晨套餐以香脆多汁的脆爆雞腿，配上香滑炒蛋、脆薯餅及鬆餅，帶來早餐「脆」味配搭！想食得更豐富，更選擇脆爆雞腿珍寶套餐，配搭香甜鬆軟的熱香餅，每個早晨都注入滿滿能量，更可選用套餐減$3優惠。早晨時段同時亦有蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3，酸甜惹味的蕃茄濃湯必定一試愛上！

下星期亦繼續有The Signature Collection系列優惠，延續100%安格斯牛肉盛宴！各位「牛魔王」記得不要錯過，三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3優惠，以抵價歎層次豐富的重磅牛肉漢堡。另外亦有豐盛之選三重芝士安格斯配朱古力脆脆草莓麥旋風四道菜套餐減$5，朱古力與士多啤梨的完美配搭必定讓您回味無窮。更有$9芒果新地，順滑雲呢拿味新地加入香濃芒果醬，為美味一餐畫上完美句號！

另外，「麥麥慳」套票持續熱賣！三款超值套餐套票優惠，包括飽你鍾意套票、雞會難得套票以及著數之晨套票，囊括多款經典美食，各款超值套餐或超值早晨套餐只需$25起！用戶購買套餐時只需先付$20訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App。套餐換購券可於2024年11月18日或以前使用，記得把握時間選購！