新品速遞｜麥當勞蕃茄濃湯扭扭粉早餐回歸！App 會員即減$3 女團VIVA首次主演麥當勞廣告

麥當勞蕃茄濃湯扭扭粉一向是麥當勞早餐的人氣之選，以蕃茄濃湯搭配香甜粒粒粟米和煙韌彈牙扭扭粉，為各位的早晨打氣！由明天起（10月8日），蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐將強勢回歸，配搭板燒雞腿蛋或豬柳蛋都一樣咁豐富。是次麥當勞更帶來英皇娛樂新晉女團VIVA首次主演廣告，下文即睇介紹！

麥當勞蕃茄濃湯扭扭粉早餐回歸

蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐是香港麥當勞獨有產品，蕃茄濃湯搭配香甜粒粒粟米和煙韌彈牙扭扭粉，入口粒粒掛湯，酸香好味道！蕃茄濃湯板燒雞腿蛋扭扭粉選用原塊去骨雞扒無油煎煮，嫩滑多汁，搭配軟嫩蒸蛋及蕃茄濃湯，豐富又滿足。而蕃茄濃湯豬柳蛋扭扭粉則以熱辣辣的特選豬柳搭配嫩滑蒸蛋，組合經典又美味。凡惠顧以上蕃茄濃湯系列早餐，更可加$5 轉配用上特濃 3.7 鮮奶沖調、奶泡綿密的 McCafé 細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte），10 月 8 日起，麥當勞 App 會推出「蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3」優惠，大家一於把握優惠。