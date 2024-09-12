新品速遞｜7-11 mofusand X Sanrio characters 精品 7仔預購網店搶先預購 4款「密密食玻璃盒」

7-Eleven繼早前與 mofusand 及 Sanrio以「罐罐貓聯萌」為主題推出一套６款「mofusand X Sanrio characters 罐罐貓公仔+小物罐」，以及軟萌萌抱枕，及 Keeta 平台獨家贈送的 6 款「隨意貼」後，乘勝追擊再推出4款「密密食玻璃盒」及3大萌爆精品 ，部分款式於 7 仔預購網店獨家預購，下文即介紹入手詳情！



mofusand X Sanrio characters 實用精品推介 4 款 mofusand X Sanrio characters 「密密食玻璃盒」分別由 mofusand 打扮成不同 Sanrio 人氣角色，包括 Sanrio character ranking 2024 香港區及全球第一名的 Cinnamoroll、第二名的 Kuromi，以及 Hello Kitty 和 My Melody，食物盒以 Sanrio 角色代表的顏色為主調，盒蓋印有 mofusand 和 Sanrio characters 的圖案，簡約又不失風格，盒蓋及盒身皆採用食品級 Borosilicate 玻璃物料，盒身耐受溫度為 180°C ；而盒蓋耐受溫度為 100°C，拉起排氣塞即可放入微波爐，配上蓋子即可存放於冰箱，玻璃盒身更噴上不易黐底塗層，更易清洗，整體相當實用！

7仔預購網店 搶先預購獨家款式 除了以上 4 個款式， 7 仔預購網店獨家預購限量版 mofusand X Hangyodon「密密食玻璃盒」連 7-SELECT 極上/特上飯糰日式便當 Set，不需儲印花或使用 yuu 積分，只需由9月16日早上7時起至10月8日，於「7 仔預購網店」以換購價$138 即可獨家預購。

mofusand X Sanrio characters 「密密食玻璃盒」推廣活動詳情 印花派發詳情：由即日起至 2024 年 10 月 8 日止，顧客於 7-Eleven 分店*購物滿$20#即可享印花1 張。其後每$10 可獲多 1 張印花，如此類推。 換購詳情： 由 2024 年 9 月 16 日早上 7 時起至 10 月 11 日止，儲齊 8 張印花加$65，即可隨機換購 mofusand X Sanrio characters「密密食玻璃盒」1 個。所有產品均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。每位顧客每日最多換購「密密食玻璃盒」4 個。如換購數量超過 4 個，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。 yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

推廣日期由 2024 年 9 月 16 日起至 10 月 8 日止。兌換日期由 2024 年 9 月 16 日早上 7 時起至 10 月 11 日止。以 8,800 yuu 積分+$55，即可隨機換購 mofusand X Sanrio characters「密密食玻璃盒」1 個。每位顧客每日最多換購「密密食玻璃盒」4 個。如換購數量超過 4 個，本公司可安排訂貨。而取貨日期會按貨源而定，詳情請向店員查詢。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。

3大萌爆精品 另外還有三款實用爆精品，包括「2 合 1 頭枕+眼罩」、「軟萌萌筆袋」以及「裹貓貓毛巾」，滿足各位日常生活所需。「2 合 1 頭枕+眼罩」合共兩款，由 mofusand 化身成 Sanrio 人氣角色 Kuromi 及 Hello Kitty，一件商品可用作頭枕及眼罩，以拉鏈收納，打開即可使用，眼罩貼合臉部，能阻隔光線干擾，質料柔軟透氣，而頭枕比傳統旅行頸枕更輕便，長途旅程必備！ mofusand X Sanrio characters「2 合 1 頭枕+眼罩」換購詳情資料：

由 2024 年 9 月 16 日早上 7 時起至 10 月 11 日止，於 7-Eleven 分店^ 任何消費#加$99，即可換購 mofusand X Sanrio characters「2 合 1 頭枕+眼罩」1 件。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。



yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

推廣日期由 2024 年 9 月 16 日起至 10 月 11 日止。兌換日期由 2024 年 9 月 16 日早上 7 時起至10月11日止。以 8,000 yuu 積分+$55，即可換購 mofusand X Sanrio characters「2 合 1 頭枕+眼罩」1 件。 顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。圖片只供參考，實際尺寸以實物為準。