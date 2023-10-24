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生活
2023-10-24 17:38:57

新品速遞｜7-Eleven新推7仔朱古力嘉年華 必食Häagen-Dazs新品栗子撻+開心果迷你杯 仲有Spy x Family盲盒！

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新品速遞｜7-Eleven新推7仔朱古力嘉年華 必食Häagen-Dazs新品栗子撻+開心果迷你杯 仲有Spy x Family盲盒！

新品速遞｜7-Eleven新推7仔朱古力嘉年華 必食Häagen-Dazs新品栗子撻+開心果迷你杯 仲有Spy x Family盲盒！

7-Eleven推出全新一季「7仔朱古力嘉年華」，搜羅多款朱古力新品，包括麥提莎金脆焦糖風味可可球、GODIVA巧克力系列等，更有多款萬聖節限定新品及Spy x Family盲盒！

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7仔朱古力嘉年華」正式開鑼，7-Eleven 為一眾朱古力迷搜羅多款朱古力新品，包括：麥提莎金脆焦糖風味可可球、 GODIVA巧克力系列、樂家薄脆朱古力系列 AFTER EIGHT薄荷朱古力薄片等等，與你共享一頓甜蜜朱古力盛宴！

另外，今期7仔更有多萬聖節限定新品：米奇南瓜筒連棉花糖，萬聖節棒棒糖、日本KitKat秋季萬聖節版紫薯味朱古力、味覺糖SAKERU蘋果味撕撕軟糖及CORORO可樂味軟糖，陪你一齊開心「trick or treat」！

萬聖節棒棒糖（$10／件） KITKAT紫薯味朱古力家庭裝（$22／件） 味覺糖SAKERU萬聖節蘋果味 撕撕軟糖 （$13.5／件） 米奇南瓜筒連棉花糖（$59／件） 味覺糖CORORO萬聖節可樂味 軟糖 （$13.5／件）

當然少不了新品！今期有全新推出的Häagen-Dazs栗子撻同開心果味迷你杯、口感豐富的Häagen-Dazs夏威夷果仁脆糖雪糕批，更有來自馬來西亞令人「榴槤」忘返的雀巢貓山王榴槤雪條，讓你細味秋天嘅味道！

Häagen-Dazs迷你杯-栗子撻 Häagen-Dazs雪糕批-夏威夷果仁脆糖 Häagen-Dazs迷你杯-開心果 雀巢貓山王榴槤雪條

同場加映—萬代 Spy x Family人物公仔盲盒，共8款人物公仔，其中更有1個神秘款式，考驗你的運氣！這次更配合動畫第二季的播放時間同步推出，實行掀起動畫熱潮，粉絲們千萬不要錯過！

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