新品速遞｜7-Eleven新推7仔朱古力嘉年華 必食Häagen-Dazs新品栗子撻+開心果迷你杯 仲有Spy x Family盲盒！

7-Eleven推出全新一季「7仔朱古力嘉年華」，搜羅多款朱古力新品，包括麥提莎金脆焦糖風味可可球、GODIVA巧克力系列等，更有多款萬聖節限定新品及Spy x Family盲盒！

「7仔朱古力嘉年華」正式開鑼，7-Eleven 為一眾朱古力迷搜羅多款朱古力新品，包括：麥提莎金脆焦糖風味可可球、 GODIVA巧克力系列、樂家薄脆朱古力系列 及AFTER EIGHT薄荷朱古力薄片等等，與你共享一頓甜蜜朱古力盛宴！ 另外，今期7仔更有多萬聖節限定新品：米奇南瓜筒連棉花糖，萬聖節棒棒糖、日本KitKat秋季萬聖節版紫薯味朱古力、味覺糖SAKERU蘋果味撕撕軟糖及CORORO可樂味軟糖，陪你一齊開心「trick or treat」！

當然少不了新品！今期有全新推出的Häagen-Dazs栗子撻同開心果味迷你杯、口感豐富的Häagen-Dazs夏威夷果仁脆糖雪糕批，更有來自馬來西亞令人「榴槤」忘返的雀巢貓山王榴槤雪條，讓你細味秋天嘅味道！