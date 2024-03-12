新品速遞｜7-Eleven聯乘日本人氣高級生吐司專門店SAKImoto Bakery 推出期間限定烘焙產品及海鹽芝士焦糖口味飲品

7-Eleven新品｜喜歡烘焙的朋友想必有聽過「生吐司」一詞，這款吐司成份天然、鬆軟可口，不需回烤直接品嘗已十分美味，呈現食材最原始的滋味。來自日本大阪的超人氣生吐司名店——SAKImoto Bakery（嵜本ベーカリー），由甜點達⼈嵜本將光在2017年所創立，以高品質的「生吐司」見稱，令香港及世界各地都引起一陣「生吐司」熱潮，配搭自家製的手工果醬，製作出令人「每天都想吃」的麵包。今次7-Eleven首次聯乘SAKImoto Bakery（嵜本ベーカリー）攜手打造8款期間限定烘焙產品及甜點，以及3款期間限定海鹽芝士焦糖口味飲品，喜歡甜食的你千萬不要錯過！

8款期間限定烘焙產品及甜點

今次7-SELECT首次聯乘SAKImoto Bakery（嵜本ベーカリー）攜手打造8款期間限定烘焙產品及甜點，融入生吐司和芝士元素，將日之美味重臨香港之餘，亦務求令大家品嘗到最完美的和風滋味。5款烘焙新品包括濃郁「芝」味的7-SELECT x 嵜本三重芝士雲朵吐司、層次豐富的7-SELECT x 嵜本忌廉芝士法式車輪酥、充滿奶油香氣的7-SELECT x 嵜本丹麥吐司、一試難忘的7-SELECT x 嵜本雙重芝士燒餅包，以及由日本直送的7-SELECT x 嵜本雜莓芝士忌廉瑞士卷，部份產品加入來自不同國家的特色芝士，從紐西蘭車打芝士、澳洲忌廉芝士，到意大利巴馬臣芝士，每種芝士風味和口感各有不同，令產品賣相和香味大大提升！8款新品當中的3款則以嵜本果醬為靈感去製作的經典甜品，包括造型滿分的7-SELECT x 嵜本芒果夾心芝士慕絲蛋糕、7-SELECT x 嵜本檸檬芝士忌廉泡芙，以及7-SELECT x 嵜本雜莓芝士忌廉蛋糕。

同場加映「1+1 至抵配」優惠——7-SELECT x 嵜本聯乘的麵包，均可以優惠價$5/$10/$12加配各類咖啡及飲品，讓你輕鬆配搭出自己喜歡的至抵組合。