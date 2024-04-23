新品速遞｜7-Eleven聯乘日本伊藤久右衛門！推出7款宇治抹茶及焙茶烘焙品

7-Eleven新品｜各位茶控注意！今個初春，7-Eleven再次與超過190年歷史的宇治抹茶名店——伊藤久右衛門，推出7款期間限定宇治抹茶及焙茶品。當中包括抹茶蜜豆吐司、宇治焙茶拿鐵千層忌廉蛋糕、宇治抹茶紅豆忌廉瑞士卷、宇治抹茶忌廉泡芙、宇治抹茶紅豆忌廉蛋糕、日式抹茶蒸蛋糕及宇治焙茶吉士紅豆包。喜歡抹茶或焙茶的你一定要試，即睇內文詳情！

7-SELECT x 伊藤久右衛門「宇治茶の味」系列

今個初春7-Eleven自家品牌7-SELECT推出年度之作，再次與超過190年歷史、來自京都宇治的宇治抹茶名店——伊藤久右衛門攜手打造7-SELECT x 伊藤久右衛門「宇治茶の味」系列，深受大眾歡迎的宇治抹茶及焙茶烘焙美食載譽歸來！第一浪將推出 7 款期間限定宇治抹茶及焙茶品，包括首度登場的抹茶蜜豆吐司、由日本直送的宇治焙茶拿鐵千層忌廉蛋糕、宇治抹茶紅豆忌廉瑞士卷、宇治抹茶忌廉泡芙、宇治抹茶紅豆忌廉蛋糕，以及日式經典之作日式抹茶蒸蛋糕及宇治焙茶吉士紅豆包！ 融合京都傳統的茶道文化，以伊藤久右衛門宇治抹茶粉及焙茶粉，打造出各款香濃回甘的「宇治茶の味」！