新品速遞｜7-SELECT 5 款好立克甜品 好立克忌廉泡芙$16/件 入口濃郁麥芽味！

7-SELECT與港式茶記經典「好立克」聯乘推出5款好立克甜品及烘焙品，包括好立克忌廉泡芙、好立克忌廉蛋糕、 好立克流心包等等，全部加入茶餐廳經典飲品「呵瀝」好立克，入口散發出滿滿的麥芽香味，喜歡飲好立克的話一定會鍾意！5 款期間限定的 7-SELECT x 好立克系列新品將由即日於 7-Eleven 登場，大家一於把握入手機會！

7-SELECT x 好立克 5款期間限定新品

今次5款期間限定新品分別有滿滿好立克忌廉的 7-SELECT x 好立克忌廉泡芙、7-SELECT x 好立克忌廉蛋糕、日本製造的 7-SELECT x 好立克忌廉瑞士卷，以及超鬆軟的 7-SELECT x 好立克流心包 及 7-SELECT x 好立克夾心包，將濃郁麥芽重新演繹，炮製成一系列層次豐富的甜品及烘焙品，整體甜而不膩，味道有驚喜。

大推7-SELECT x 好立克忌廉泡芙($16/件)，將香甜好立克結合幼滑忌廉，並注入軟熟泡芙之中，好立克忌廉份量多得爆餡，滿滿濃郁麥芽味！7-SELECT x 好立克流心包 ($15.5/件) 同樣是今期必試，外層鬆軟，咬開香濃流心好立克醬隨即湧出，建議食用前先用微波爐加熱，冬天食滋味又暖笠笠。