新品速遞｜7-SELECT x 日本八天堂 5款蜜瓜及菠蘿烘焙新品 必食蜜瓜吉士雙層忌廉泡芙

7-SELECT x 日本八天堂最新甜品推介

廣島名店「八天堂」至今已有 90 多年歷史，熱愛日本的香港人一定不會陌生，今次7-SELECT與「八天堂」以夏季盛產的日本香甜蜜瓜和菠蘿為主題，推出5款新品，款款造型都精緻可愛！心水推介雞蛋仔造型菠蘿夾心吉士慕絲蛋糕（$22），蛋糕外型很有心思，完美還原滿載港情懷的雞蛋仔，內餡為濃郁蛋香的吉士味慕絲，配上酸甜菠蘿果醬，整體酸甜開胃。而蜜瓜吉士包（$11）同樣值得一試，7-SELECT 首次與八天堂聯乘推出烘焙麵包，以日式烘焙技術，製作出鬆軟蜜瓜麵包，麵包中加入香滑日本蜜瓜吉士，每一口都散發淡淡蜜瓜清香！另外當然不能錯蜜瓜吉士雙層忌廉泡芙（$16），以皮薄餡多的吉士忌廉包為概念，採用日本原材料製作，泡芙軟熟帶有蛋香，配上入口即溶的蜜瓜吉士及牛奶忌廉，兩種味道互相融合，瞬間將美味提升至更高層次，令人一試難忘！7-SELECT x 八天堂「果味聯乘」系列由 6 月 21 日起限定發售，大家不妨留意下。

