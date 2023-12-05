新品速遞｜7CAFÉ新推GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽x朱古力系列 朱古力咖啡/醇緻朱古力/濃醇朱古力沙冰

7CAFÉ又有新品！7-Eleven今次再度聯乘比利時高級朱古力品牌GODIVA，推出3款季節限定「喜馬拉雅粉紅鹽x朱古力」新品，包括喜馬拉雅粉紅鹽朱古力咖啡、喜馬拉雅粉紅鹽醇緻朱古力，及喜馬拉雅粉紅鹽濃醇朱古力沙冰。恰到好處的粉紅鹽，突顯朱古力香甜，帶來滿滿的幸福感，讓你整個聖誕佳節都甜蜜溫暖，即睇內文詳情！

比利時皇室御用朱古力品牌GODIVA秉承比利時精湛朱古力的製作工藝，一直傾情呈獻創新的朱古力產品及飲品，為顧客帶來極致美味的朱古力體驗。而7-Eleven自家品牌7CAFÉ 今年更突破711間店舖里程碑，成為全港最大咖啡銷售網絡，為顧客提供方便快捷、有質素、高CP值的香濃即磨咖啡。今次7CAFÉ與GODIVA的再度聯乘， 隆重呈獻3 款「喜馬拉雅粉紅鹽x朱古力」新品，包括喜馬拉雅粉紅鹽朱古力咖啡、喜馬拉雅粉紅鹽醇緻朱古力，及喜馬拉雅粉紅鹽濃醇朱古力沙冰 (指定店舖限定) ，在這個冬日佳節讓大家品嘗令人一試難忘的甜蜜滋味。

喜馬拉雅粉紅鹽朱古力咖啡 （熱$26 / 凍$28）頂級GODIVA的醇滑朱古力及濃香四溢的即磨咖啡，配上世界最純淨的喜馬拉雅粉紅鹽，令完美平衡的比例更上一層樓，一次過滿足喜歡咖啡及朱古力的你！

喜馬拉雅粉紅鹽醇緻朱古力 （熱$26 / 凍$28）濃醇GODIVA可可粉，加入絲滑鮮奶調和，而恰到好處的粉紅鹽，更突顯朱古力香甜，帶來滿滿的幸福感！

喜馬拉雅粉紅鹽濃醇朱古力沙冰 （$35）嚴選濃醇的GODIVA可可粉，結合香醇鮮奶及適量粉紅鹽打成沙冰，頂層配以綿密的忌廉，粉紅鹽更能完美襯托出朱古力的香濃滋味，帶給你口感豐富的極致享受！

7CAFÉ+GODIVA「喜馬拉雅粉紅鹽x朱古力」系列用上被譽為「世界最純淨之鹽」的喜馬拉雅粉紅鹽，與醇厚細膩的GODIVA朱古力互相輝映，令整體口感甜而不膩，達至最佳的平衡度。再和100%雨林聯盟認證 Arabica咖啡豆沖製而成的7CAFÉ 即磨咖啡配搭後，讓「喜馬拉雅粉紅鹽x朱古力」系列的層次感再度昇華，帶來與別不同的極致感受。7CAFÉ+GODIVA新品亦換上全新設計，帶出優雅矜貴的節日感。

7CAFÉ+GODIVA「喜馬拉雅粉紅鹽x朱古力」系列於12月6日起於香港7CAFÉ限定發售，把握機會於今個冬日與摯愛一起品嘗，分享甜蜜佳節的幸福感。