新品速遞｜belif SUPER家族新成員 睡眠面膜徹夜修復+清涼感泥膜深層潔淨

逆齡修復奇蹟睡眠面膜採用Napiers抗衰老配方，加上從野生玫瑰萃取的玫瑰果籽油，富含修復能量，增強肌膚細胞的再生能力，同時強化肌膚屏障，有助修復彈性細紋。面膜更可以用於眼周肌膚，令粗糙度下降，眼周及面頰部位肌膚彈性得到改善。呈淡粉紅的黏稠彈性質地，不黏不膩不殘留，為肌膚傳遞濃密的滋養感和保濕感，一覺醒來肌膚回復年輕活力。

清涼感泥膜降溫舒緩

而另一款深層潔淨奇蹟泥膜， 採用高嶺土及取自法國看蒙脫土混合成的雙重粘土成分，具多種礦物成份及皮脂吸附力卓越，有效深層清潔毛孔內的老廢物，吸附多餘油脂。結合水飛薊素和鼠尾草成分的肌膚淨化複合物，鎮靜受刺激的毛孔和肌膚，並調節皮膚水油平衡。淡藍色軟霜質地為肌膚即時傳遞清涼感，降溫舒緩，不易乾裂。用後肌膚潔淨水潤，在炎炎夏日以乾淨清新的一面出門示人。另有高含量透明質酸，持續保濕，減低肌膚刺激和乾燥感，敏感肌膚亦適合使用。