新品速遞｜Bioderma全新極緻全效防曬乳液 防敏配方適合嬰兒/敏感肌 即日起3件7折優惠

夏天將至，不少人都會參與戶外及水上活動，Bioderma全新防曬產品——Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+，專為敏感肌研發，更結合化學防曬及生物防曬原理，高效保護DNA細胞及4重過濾UVA及UVB。質地更改良成水乳狀，輕薄不黏膩，大大減輕肌膚負擔。由嬰兒、孕婦、醫美療程用家都適用，適合一家大細！

結合化學防曬及生物防曬原理 Photoderm極緻全效防曬乳液SPF50+配備高科技專利防曬配方SUN ACTIVE DEFENSE，結合化學防曬及生物防曬原理：特強紫外線過濾分子，4重過濾UVA及UVB光譜，帶來化學保護；同時加入細胞保護活性成分為肌膚築起天然保護罩，抵抗自由基，防止光老化。 相比傳統的防曬產品以添加大量紫外線過濾劑提升防曬效果，令皮膚負擔加重，極緻全效防曬乳液的雙效防曬原理能全面提升皮膚自我防禦力，減少過多不必要的防曬物質，減低對敏感肌膚的刺激，保護皮膚原有生態系統，防曬同時令皮膚更健康。

超輕薄質地易吸收 防曬更改良為水乳狀質地，輕薄不黏膩，有效被皮膚吸收及持久保濕，3大最常見敏感肌人士：包括嬰兒 (12個月或以上)、孕婦、醫美療程用家都適用，每個屋企只要配備一支，全家都適用。