新品速遞｜Blue Girl Beer® Taste the Real Moment第二擊「藍．爵系列」禮品登場 泡沫啤酒機/台灣麻雀/Poker Set 仲有多個打卡位！

Blue Girl Beer早前找來MIRROR成員Edan Lui呂爵安代言！踏入7月，Blue Girl 將於7月25日帶來新一波驚喜，推出「藍．爵系列」儲分真摯賞，以消費賺取點數，換取泡沫啤酒機、台灣麻雀、Poker Set，更印有Edan的親筆簽名。Blue Girl更於港九新界設過百個打卡位遍佈，爵屎記住要打卡！
限量「藍．爵系列」禮品登場 有Edan親筆簽名！
Blue Girl帶來全新BLUE GIRL x EDAN LUI限量「藍．爵系列」禮品，有多款實用好品，其中尤以超聲波泡沫啤酒機及台灣麻雀套裝最為吸引，前者利用專利微泡沫技術，以聲波和流體動力學來產生完美 “泡沫”，無論罐裝或支裝啤酒都可以即時打出迷人的幼滑泡沫，隨時隨地品嚐新鮮的生啤味道，最適合與朋友Gathering 派對之用；後者更是Blue Girl最受歡迎的禮品，曾創出萬人換領紀錄，今次更推出近年極受年輕人歡迎的台灣麻雀套裝，配合精美設計、奢華時尚的包裝無論送禮或自用，都極具收藏價值。禮物盒更印有Edan的親筆簽名，爵屎一定要收藏。
Club BG會員只要在7月25日至9月4日推廣期間於香港各大超級市場、便利店、網上購物平台、其他零售商戶、食肆、酒吧或其他餐飲處所消費Blue Girl或 Blue Girl Freśh每滿$30 (單一發票計算)，即可賺取1個BG Point，每滿 $60，即可賺取2個BG Points，如此類推；同時，會員成功推薦5位朋友加入 Club BG 可額外賺取10個BG Points (每個會員帳戶只限1次)，積分可用以兌換多款精彩獎賞，包括壓軸登場重量級 BLUE GIRL x EDAN LUI限量「藍．爵系列」禮品。
BLUE GIRL X EDAN LUI限量「藍．爵系列」禮品
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禮品
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換領方式
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BG Points
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BG Points + 加購價
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藍．爵系列超聲波泡沫啤酒機
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75 BG Points
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60 BG Points + HK$588
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藍．爵系列台灣麻雀套裝
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120 BG Points
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95 BG Points + HK$968
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藍．爵系列精美Poker Set
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65 BG Points
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50 BG Points + HK$568
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Now E英超及西甲賽事2022/23 4K 3個月通行證
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35 BG Points
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28 BG Points + HK$268
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星聚飲食集團 $100折扣券*
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12 BG Points
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N/A
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甕中尋香雞烤雞連Blue Girl (330ml兩罐)外賣套餐
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12 BG Points
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N/A
*惠顧晚市堂食滿$500(以加一前之價格計算)可用
#每個會員帳戶限換領每款禮品一次
大型打卡位「登」陸港鐵站 Blue Girl ft. EDAN LUI專屬巴士
Blue Girl Taste the Real Moment featuring Edan Lui第二擊「藍．爵系列」儲分真摯賞宣傳活動同樣有過百個打卡位遍佈港九新界，方便大家盡情近距離接觸或遠距離觀賞及打卡，其中於港鐵香港站更設有超大型打卡位，讓大家可在繁忙的鬧市中停下腳步，親身來臨享受Blue Girl的酣暢時刻！
Blue Girl Taste the Real Moment featuring Edan Lui - 「藍．爵系列」儲分真摯賞大型廣告宣傳熱點包括:
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地點
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展示日期
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港鐵香港站大型廣告區域 (Supernova Zone)
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7月27至8月16日
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Blue Girl Taste the Real Moment ft Edan - 「藍．爵系列」儲分真摯賞港鐵燈箱廣告
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7月29至8月18日
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港鐵中環站大型廣告牌
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7月27至8月30日
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Blue Girl Taste the Real Moment ft Edan - 「藍．爵系列」儲分真摯賞專屬巴士
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8月1至8月28日
全新廣告片連同加長版 曝光Edan擺脫「黑氣石」
新一輯廣告中，真摰直率的Edan除了繼續本色出演，盡情吃喝玩樂、開懷暢飲外， 更與朋友大玩矇眼遊戲，務求打破「遊戲黑洞」的命運，過程充滿歡樂；同時，Blue Girl更特別推出兩分鐘加長版廣告，以豐富的內容帶大家進一步走入Blue Girl 與Edan Taste the Real Moment的真實生活，包括一系列幸運事件令Edan 以為成功擺脫「黑氣石」之名，結果朋友熱情相待，只為盡情暢飲Blue Girl之餘，通過消費儲分拎走全年壓軸、重量級登場的「藍．爵系列」禮品，片段輕鬆愉快，更真實地將Blue Girl嚴選德國酵母，配以雙重酵釀技術製造的清爽暢快口感完美呈現於幕前，百分百體現Taste the Real Moment那份真正輕鬆開懷的快樂。
精彩廣告花絮片段率先預覽: https://bit.ly/3yONmKE