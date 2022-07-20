新品速遞｜Blue Girl Beer® Taste the Real Moment第二擊「藍．爵系列」禮品登場 泡沫啤酒機/台灣麻雀/Poker Set 仲有多個打卡位！

Blue Girl Beer早前找來MIRROR成員Edan Lui呂爵安代言！踏入7月，Blue Girl 將於7月25日帶來新一波驚喜，推出「藍．爵系列」儲分真摯賞，以消費賺取點數，換取泡沫啤酒機、台灣麻雀、Poker Set，更印有Edan的親筆簽名。Blue Girl更於港九新界設過百個打卡位遍佈，爵屎記住要打卡！

限量「藍．爵系列」禮品登場 有 Edan 親筆簽名！ Blue Girl帶來全新BLUE GIRL x EDAN LUI限量「藍．爵系列」禮品，有多款實用好品，其中尤以超聲波泡沫啤酒機及台灣麻雀套裝最為吸引，前者利用專利微泡沫技術，以聲波和流體動力學來產生完美 “泡沫”，無論罐裝或支裝啤酒都可以即時打出迷人的幼滑泡沫，隨時隨地品嚐新鮮的生啤味道，最適合與朋友Gathering 派對之用；後者更是Blue Girl最受歡迎的禮品，曾創出萬人換領紀錄，今次更推出近年極受年輕人歡迎的台灣麻雀套裝，配合精美設計、奢華時尚的包裝無論送禮或自用，都極具收藏價值。禮物盒更印有Edan的親筆簽名，爵屎一定要收藏。

Club BG會員只要在7月25日至9月4日推廣期間於香港各大超級市場、便利店、網上購物平台、其他零售商戶、食肆、酒吧或其他餐飲處所消費Blue Girl或 Blue Girl Freśh每滿$30 (單一發票計算)，即可賺取1個BG Point，每滿 $60，即可賺取2個BG Points，如此類推；同時，會員成功推薦5位朋友加入 Club BG 可額外賺取10個BG Points (每個會員帳戶只限1次)，積分可用以兌換多款精彩獎賞，包括壓軸登場重量級 BLUE GIRL x EDAN LUI限量「藍．爵系列」禮品。 BLUE GIRL X EDAN LUI 限量「藍．爵系列」禮品 禮品 換領方式 BG Points BG Points + 加購價 藍．爵系列超聲波泡沫啤酒機 75 BG Points 60 BG Points + HK$588 藍．爵系列台灣麻雀套裝 120 BG Points 95 BG Points + HK$968 藍．爵系列精美Poker Set 65 BG Points 50 BG Points + HK$568 Now E英超及西甲賽事2022/23 4K 3個月通行證 35 BG Points 28 BG Points + HK$268 星聚飲食集團 $100折扣券* 12 BG Points N/A 甕中尋香雞烤雞連Blue Girl (330ml兩罐)外賣套餐 12 BG Points N/A *惠顧晚市堂食滿$500(以加一前之價格計算)可用 #每個會員帳戶限換領每款禮品一次

大型打卡位「登」陸港鐵站 Blue Girl ft. EDAN LUI 專屬巴士 Blue Girl Taste the Real Moment featuring Edan Lui第二擊「藍．爵系列」儲分真摯賞宣傳活動同樣有過百個打卡位遍佈港九新界，方便大家盡情近距離接觸或遠距離觀賞及打卡，其中於港鐵香港站更設有超大型打卡位，讓大家可在繁忙的鬧市中停下腳步，親身來臨享受Blue Girl的酣暢時刻！ Blue Girl Taste the Real Moment featuring Edan Lui - 「藍．爵系列」儲分真摯賞大型廣告宣傳熱點包括: 地點 展示日期 港鐵香港站大型廣告區域 (Supernova Zone) 7月27至8月16日 Blue Girl Taste the Real Moment ft Edan - 「藍．爵系列」儲分真摯賞港鐵燈箱廣告 7月29至8月18日 港鐵中環站大型廣告牌 7月27至8月30日 Blue Girl Taste the Real Moment ft Edan - 「藍．爵系列」儲分真摯賞專屬巴士 8月1至8月28日