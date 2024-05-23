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2024-05-23 20:00:00

新品速遞｜Bruichladdich重啟維多利亞時期釀酒廠 首推18及30年單一純麥蘇格蘭威士忌

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新品速遞｜Bruichladdich重啟維多利亞時期釀酒廠 首推18及30年單一純麥蘇格蘭威士忌

新品速遞｜Bruichladdich重啟維多利亞時期釀酒廠 首推18及30年單一純麥蘇格蘭威士忌

專門釀造蘇格蘭威士忌的Bruichladdich，今年首度推岀18及30年單一純麥蘇格蘭威士忌。這兩款威士忌誕生於本已停產的維多利亞時期釀酒廠，以過百年前的陳釀作基調，產岀極為珍貴的單一純麥威士忌。

The Bruichladdich Eighteen售價為HK$2,100。

The Bruichladdich Eighteen售價為HK$2,100。

The Bruichladdich Thirt

The Bruichladdich Thirty在精心挑選、極為珍貴的舊波本威士忌桶中陳釀。作為一款精緻細膩而產量有限的單一純麥蘇格蘭威士忌，The Bruichladdich Thirty裝瓶時的酒精濃度為43.2％，帶出烤橡木、蜂蜜及雲呢拿的柔和香甜。細緻而層次豐富的黑朱古力味為優雅花香味錦上添花，更展現海風點綴的格調，向完全在艾雷島上陳釀的威士忌作致敬。

The Bruichladdich Thirty售價為HK$20,000。

The Bruichladdich Thirty售價為HK$20,000。

The Bruichladdich Eighteen

The Bruichladdich Eighteen裝瓶時的酒精濃度為50％，使用首批產自艾雷島的大麥，以及來自蘇格蘭本土的有機穀物及其他材料。從種植大麥階段到成為瓶中佳釀，The Bruichladdich Eighteen所有生產程序均可完全溯源。陳釀主要使用舊波本威士忌桶及少量的葡萄酒桶，成為品牌無泥煤佳釀的典範。酒體飽滿，醇香迷人，散發蜂蜜、牛奶硬糖及香橙氣味，餘韻則呈現多種熱帶水果及烤橡木味。

作為共益企業，Bruichladdich釀酒廠實踐減少包裝及減廢承諾。這些全新產品採用釀酒廠與設計公司Thirst合作研發的全新專屬酒瓶設計。玻璃瓶身採用了平均60％的回收玻璃製作，重量更為輕巧，並配以優雅的玻璃瓶蓋。

作為共益企業，Bruichladdich釀酒廠實踐減少包裝及減廢承諾。這些全新產品採用釀酒廠與設計公司Thirst合作研發的全新專屬酒瓶設計。玻璃瓶身採用了平均60％的回收玻璃製作，重量更為輕巧，並配以優雅的玻璃瓶蓋。

如何購買？

  • The Bruichladdich Eighteen售價為HK$2,100，The Bruichladdich Thirty售價為HK$20,000，均在官網及指定威士忌零售商有售。

 

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