新品速遞｜CANVAS x miffy聯乘第二彈 購物滿指定金額 送兩用化妝盒/刺繡帆布袋

澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS，與miffy聯乘來到第二彈，品牌於7月推出期間限定的兩用化妝盒子及CANVAS帆布袋，繼續傳達「純．美」訊息。於7月31日或之前到CANVAS門市購物滿指定金額，即可帶走CANVAS & miffy新一波的期間限定產品！在炎炎夏日，CANVAS同時推介煥白精華及玫瑰潔面啫喱，一方面抵抗紫外線，同時洗走肌膚表面的油脂污垢！

CANVAS x miffy 兩用化妝盒子

兩用化妝盒子以簡約純色設計，體積輕便細小，附送肩揹帶。可於家居中用作化妝盒，整齊收納化妝品及護膚品，亦可變身成隨行斜孭袋，外出使用！現淨額滿$480，即送兩用化妝盒子 (價值$235)。