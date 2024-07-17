新品速遞｜CANVAS x miffy聯乘第二彈 購物滿指定金額 送兩用化妝盒/刺繡帆布袋

澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS，與miffy聯乘來到第二彈，品牌於7月推出期間限定的兩用化妝盒子及CANVAS帆布袋，繼續傳達「純．美」訊息。於7月31日或之前到CANVAS門市購物滿指定金額，即可帶走CANVAS & miffy新一波的期間限定產品！在炎炎夏日，CANVAS同時推介煥白精華及玫瑰潔面啫喱，一方面抵抗紫外線，同時洗走肌膚表面的油脂污垢！
CANVAS x miffy 兩用化妝盒子
兩用化妝盒子以簡約純色設計，體積輕便細小，附送肩揹帶。可於家居中用作化妝盒，整齊收納化妝品及護膚品，亦可變身成隨行斜孭袋，外出使用！現淨額滿$480，即送兩用化妝盒子 (價值$235)。
CANVAS x miffy 帆布袋
特大容量，非常適合用作購物袋。縫上細緻質感的miffy刺繡圖案，以明亮色彩呈現miffy親切溫暖的形象，為生活增添活潑氣息！現淨額滿$880，即加送CANVAS帆布袋 (價值$365)。
夏日護膚推介｜CANVAS極緻煥白精華素 $765/40ml、$1,530/100ml
煥白亮澤系列以澳洲獨有的檀香木香薰油(Santalum spicatum)為靈魂成分。為抵禦當地氣候，珍貴的檀香醇(alpha- santalol)帶來抗炎、抗菌、滋潤保濕及阻隔黑色素沉澱功效。
精華有效袪印淡斑，提升膚色亮澤感，同時阻隔黑色素沉澱，消炎保濕。配合天然亮白成分甘草根、墨角藻及維他命C等，提亮膚色，抑制黑色素形成，淡化色斑。多款保濕成分為肌膚細胞注滿水分，締造水感透亮膚質。
夏日護膚推介｜CANVAS 玫瑰保濕潔面啫喱 $355/120ml
免沖水的潔面產品，蘊含90%天然及有機成分，尤其適合用於卸除防曬。椰子油萃取溫和去除面上污垢及化妝品殘餘物；珍貴的奧圖玫瑰香薰油滋潤保濕，提亮嫩膚；加入玫瑰果及透明質酸鈉，抗炎抗氧，潔淨同時修護肌膚。