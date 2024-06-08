新品速遞｜CANVAS x miffy限定聯乘系列 涼感小風扇6月率先登場 隨機送香薰風扇夾

端午節過去，天氣開始愈來愈熱。澳洲有機香薰護膚品牌CANVAS與miffy合作，將於2024下半年推出一系列期間限定聯乘產品，首款推出的是涼感小風扇，加上品牌的清爽透薄的護膚品，過一個涼浸浸的夏日！

新品速遞｜CANVAS x miffy限定聯乘系列 涼感小風扇6月率先登場 隨機送香薰風扇夾

首個期間限定產品涼感小風扇在6月正式推出，於6月26日或之前，到CANVAS門市購物淨額滿$400，即可免費獲贈一部，簡約的純白色配上中性灰，印上簡單線條的miffy圖案，小扣設計可掛於手袋，亦可座於枱面。備有3段風速，時刻送爽。隨機附送輕巧別緻的香薰風扇夾，可加入2至4滴自己喜愛的CANVAS香薰油，貼於風扇出風位置，讓每陣涼風都飄散怡人香氣，令夏日滿載芳療樂趣。

CANVAS & miffy 涼感小風扇

CANVAS 夏日護膚推介｜天然清爽透薄防曬乳液 SPF30 蘊含80%天然成分，質地清爽，有效對抗UVA和UVB，保護皮膚免受陽光和外來污染損害。糅合三重植物萃取：紅花籽油高效抗氧，減少黑色素形成，去除暗啞；青瓜具深層保濕、醒膚及收斂毛孔作用，同時有助增强肌膚免疫力，備有抗炎功效，能修護乾燥或日曬後的肌膚；綠茶抗氧之餘，還能清除及抵禦自由基，喚活細胞，促進新陳代謝。一支達至防曬、抗氧、抗污染、修護及滋養等多重功效，為肌膚提供天然有機防護，滋潤肌膚和重塑健康亮澤膚色。

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