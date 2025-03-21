想令香水香氣更持久，其中一個方法是在噴上香水前，塗上同系列的潤膚露。Chloé去年以Atelier des Fleurs系列為基礎，推出Atelier des Mains系列，首先帶來香皂和芳香護手霜，而沐浴露和潤膚露亦於近日緊接登場，令芳香體驗更豐富圓滿。
Atelier des Mains系列展示各種熟悉花卉鮮為人知的特質，在療癒花香的引領下走進身心平靜和諧之境，選用珍貴花卉，蛻變成琳瑯滿目的護膚產品，別具個性的花朵為細緻觸動感官配方增添獨特香氣，彷彿在肌膚上將花朵揉碎，充滿活力的怡人森林氣息撲鼻而來。
新推出的芳香沐浴露，瓶身設計取材自精緻的Atelier des Fleurs 香氛瓶，並以如陽光散射的百褶紋點綴，令人想起品牌的經典連身裙，也完美襯托瓶內的芳香沐浴露。這款純素沐浴露加水後能即時產生豐盈細膩的泡沫，溫和清潔肌膚。配方含有系列獨有的活性成分球蘭萃取物，用後肌膚顯著回復水潤嫩滑，並散發優雅花香。
而芳香潤膚露亦貫徹沐浴露的包裝設計，採用呼應Atelier des Fleurs 香氛瓶的經典百褶紋瓶身，並披上系列標誌性象牙白色。質感絲滑柔潤的潤膚露有效為肌膚補濕，防止肌膚脫水變乾，並留下細緻柔美的芳香。純素配方含有最少96%的天然成分，包括以強效保濕見稱的系列獨有活性成分球蘭花蜜。潤膚露能讓肌膚保持水潤及持久留香長達24小時。
新增Hysope及Jasminum Sambac兩款香氣
除了Cedrus、Santalum及Magnolia Alba，芳香沐浴露和芳香潤膚露亦提供另外兩種香氣，包括Hysope及Jasminum Sambac。Hysope帶有一絲檸檬香調，為野生植物神香草香添上氣明亮清新感覺，這種鮮有用於香水的植物散發獨特草本香調，為香味注入純淨清雅的氣息。而Jasminum Sambac的明澄清新細緻花香，令人想起沾滿晶瑩露珠的茉莉花瓣。精緻的小白花香氣馥郁懾人，留下綿長的餘香。