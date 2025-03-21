想令香水香氣更持久，其中一個方法是在噴上香水前，塗上同系列的潤膚露。Chloé去年以Atelier des Fleurs系列為基礎，推出Atelier des Mains系列，首先帶來香皂和芳香護手霜，而沐浴露和潤膚露亦於近日緊接登場，令芳香體驗更豐富圓滿。

Atelier des Mains系列展示各種熟悉花卉鮮為人知的特質，在療癒花香的引領下走進身心平靜和諧之境，選用珍貴花卉，蛻變成琳瑯滿目的護膚產品，別具個性的花朵為細緻觸動感官配方增添獨特香氣，彷彿在肌膚上將花朵揉碎，充滿活力的怡人森林氣息撲鼻而來。