女性在不同年紀有不同的護膚需要，二十多歲的初老與四十歲的熟齡肌，都需要不一樣的抗衰老修護。CLARINS根據不同肌齡的吸收力，研製3款針對輕齡、輕熟齡及熟齡肌的修護精華水，3款精華水各自富含高效抗老植物萃取及保濕成分，並經過特有配方注入肌膚底層，促進細胞更新，為細胞補充能量，更有效吸收其他護膚品中的精華養分。一般爽膚水只能清潔及基本保濕，而修護精華水可全面提升肌膚吸收力，加強隨後使用的精華及面霜功效。 3款不同肌齡專屬的修護精華水，均蘊含CLARINS實驗室首創的「活力紅球 + 保濕」複合因子，以紅海藻及紅蔘萃取結合激發肌膚細胞活力，再配合高低分子透明質酸，有效優化肌膚水分系統，同時促進細胞更新和激發細胞活力，瞬間保濕鎖水。

新品速遞｜CLARINS 3款修護精華水 針對20+、30+、40+肌膚

在維持肌膚年輕的控制中心內，纖維母細胞一直是製造緊緻肌膚的膠原蛋白、增強彈性的彈力蛋白，以及使肌膚看起來飽滿的細胞外基質結構的主角。但隨著時間流逝，纖維母細胞亦有不同程度的變化。肌齡 25歲時，纖維母細胞能量減弱；踏入35歲，纖維母細胞數量減少；及至45歲，纖維母細胞代謝減慢。 20+ 輕齡肌｜多元活膚修護精華水 女性在20多歲時一般生活忙碌且睡眠不足，導致肌膚受氧化傷害和細胞能量下降，令膚色暗啞不均缺乏活力、毛孔變得明顯粗大，並且出現其他初老徵狀。多元活膚配方主要保護肌膚細胞、增強細胞活力、提升肌膚光澤及減淡細微瑕疵。獨有科技capsule technology，如用膠囊包覆著起絨草(Teasel)萃取，準確地將成分輸送及滲透入受損纖維母細胞內進行修復，給予細胞抗氧保護同時重新賦予活力。

多元活膚修護精華水 $370/200ml

30+ 輕熟齡肌｜煥顏緊緻修護精華水 35歲後，纖維母細胞和纖維間的緊密連繫狀態會隨年紀而變得鬆散，肌膚年輕結構從而慢慢崩塌。而年輕細胞數量亦急劇減少。隨著肌膚再生能力下降，肌膚開始下垂，失去緊緻和彈性，皺紋亦變多及明顯。煥顏緊緻配方幫助增生膠原蛋白，促進肌膚再生，令肌膚緊緻抗皺彈潤。加入袋鼠花萃取促進肌膚再生力，從而形成對年輕細胞的保護罩，以及新生年輕細胞之間的連繫。

煥顏緊緻修護精華水 $450/200ml

40+ 熟齡肌｜極緻活齡修護精華水 踏入45，面對年紀增長和荷爾蒙變化，纖維母細胞新陳代謝減慢，導致膠原蛋白的生產量大幅減少。肌膚年輕結構因而退化，表皮層變得薄弱，肌膚密度大降令肌膚鬆弛下垂，皺紋變多變深；而細胞更新減慢亦令死皮囤積在肌膚表面，膚質變得粗糙。極緻活齡配方主要修復及滋養肌膚，重塑膚質，加入有機哈倫加那葉萃取+四胜肽，改善肌膚細胞密度，有助提升肌膚彈力、緊緻度及飽滿度，強效撫平深紋。