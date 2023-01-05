新品速遞｜Dior經典潤唇膏增JISOO新色 同步推JISOO慶生快閃優惠

新年將至，女生們除了買新衫之外，都不要忘記為雙唇添上新色彩。Dior最近除了推出全新的誘惑豐盈水潤唇彩，更特別為經典潤唇膏——誘惑煥彩潤唇膏加入3款全新色調，包括038 Rose Nude、039 Warm Beige，及以Dior時裝及彩妝宣傳大使JISOO為創作靈感的031 Strawberry。

Dior以JISOO的燦爛笑容及光芒為靈感，特意為她最愛的誘惑煥彩潤唇膏調配出全新亮麗紅調，並以她的生日 (1月3日)及喜愛的士多啤利命名為031 Strawberry。JISOO早前更塗上此全新色調拍攝，於新一年喚發自然迷人氣息。