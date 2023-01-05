新品速遞｜Dior經典潤唇膏增JISOO新色 同步推JISOO慶生快閃優惠

新年將至，女生們除了買新衫之外，都不要忘記為雙唇添上新色彩。Dior最近除了推出全新的誘惑豐盈水潤唇彩，更特別為經典潤唇膏——誘惑煥彩潤唇膏加入3款全新色調，包括038 Rose Nude、039 Warm Beige，及以Dior時裝及彩妝宣傳大使JISOO為創作靈感的031 Strawberry。
Dior以JISOO的燦爛笑容及光芒為靈感，特意為她最愛的誘惑煥彩潤唇膏調配出全新亮麗紅調，並以她的生日 (1月3日)及喜愛的士多啤利命名為031 Strawberry。JISOO早前更塗上此全新色調拍攝，於新一年喚發自然迷人氣息。
JISOO慶生快閃禮遇
由即日起至1月9日期間於Dior美妍網店購物滿$600，並包括誘惑煥彩潤唇膏全新JISOO限定色調，輸入專用碼 [DIORJISOO]，即可獲贈迷你誘惑豐盈水潤唇彩及精美化妝袋。
經典潤唇膏煥發自然色澤
Dior誘惑煥彩潤唇膏蘊含97%天然成分，注入櫻桃油等天然成分，能低調地煥發唇部的自然健康色澤，締造亮麗光澤，並持續為雙唇保濕。重新研發的誘惑煥彩潤唇膏質感依舊愉悅舒適，有效潤飾櫻唇，可單獨作為潤唇膏使用，亦可作為唇部底霜。
誘惑豐盈水潤唇彩 首加入透澈及深邃兩種顯色度
誘惑豐盈水潤唇彩集亮彩、高度保濕及持久豐盈於一身，自推出以來風靡全球。唇彩最近重新調配，色素粒子經精心調配至恰到好處，更首度備有透澈及深邃兩種顯色度，以及4款妝效：經典、奪目、炫彩及閃爍版本，並加入3款全新色調。