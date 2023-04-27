新品速遞｜DREYER’S新推燕麥乳酪雪條+雜果冰條 連續3日快閃派雪條【內附派發地點+時間】

想放縱食雪條又怕肥？DREYER’S推出升級版燕麥乳酪雪條系列及雜果冰條系列，最低只有48卡路里，食雪條都唔驚有罪惡感！此外，它們亦將於4月28日至30日快閃於指定13間超級市場派雪條，即睇派發地點及時間！

DREYER’S® REAL DELIGHT™燕麥乳酪雪條系列，以芒果熱情果與士多啤梨兩款口味登場。新配方於原有的法國乳酪雪條中特別加入燕麥粒，讓口感更上一層。其中芒果熱情果味每支只有90 kcal，士多啤梨味則只有91 kcal。 另有消暑必備的 DREYER’S® REAL DELIGHT™ 雜果冰條系列 ，冰條盛載真．果汁。每支57 kcal的 Pinky Fruity冰條，外層以不同果汁包括金桔、青檸等調配而成，包裹著山楂、覆盤子冰內層；而每支 Greenie Cooler冰條 更只含48 kcal ，外層以檸檬汁和薑汁為主，內層包裹著青瓜、啤梨和薑汁等。雪條全部零脂肪、零膽固醇、零添加防腐劑及人造色素，保證健康！