新品速遞｜DREYER’S新推燕麥乳酪雪條+雜果冰條 連續3日快閃派雪條【內附派發地點+時間】

想放縱食雪條又怕肥？DREYER’S推出升級版燕麥乳酪雪條系列及雜果冰條系列，最低只有48卡路里，食雪條都唔驚有罪惡感！此外，它們亦將於4月28日至30日快閃於指定13間超級市場派雪條，即睇派發地點及時間！
DREYER’S® REAL DELIGHT™燕麥乳酪雪條系列，以芒果熱情果與士多啤梨兩款口味登場。新配方於原有的法國乳酪雪條中特別加入燕麥粒，讓口感更上一層。其中芒果熱情果味每支只有90 kcal，士多啤梨味則只有91 kcal。
另有消暑必備的 DREYER’S® REAL DELIGHT™ 雜果冰條系列 ，冰條盛載真．果汁。每支57 kcal的 Pinky Fruity冰條，外層以不同果汁包括金桔、青檸等調配而成，包裹著山楂、覆盤子冰內層；而每支 Greenie Cooler冰條 更只含48 kcal ，外層以檸檬汁和薑汁為主，內層包裹著青瓜、啤梨和薑汁等。雪條全部零脂肪、零膽固醇、零添加防腐劑及人造色素，保證健康！
免費送您 DREYER’S® REAL DELIGHT™燕麥乳酪雪條快閃活動：
日期：2023年4月28日至4月30日
時間：上午11時至下午2時，及下午4時至下午7時
地點：下列指定13間超級市場
活動詳情：凡穿着綠色或帶有水果圖案的服裝之顧客，及同時購買任何雀巢® 或DREYER'S® 雪糕產品，即可免費得到DREYER’S® REAL DELIGHT™燕麥乳酪雪條（指定口味）一支。
指定超級市場名單及地址如下：
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超級市場
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超級市場名稱
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地址
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1.
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百佳超級市場
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都會駅商場Fusion
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新界將軍澳景嶺路8號都會駅商場第二層S01, 046 & 047 號舖
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2.
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香港仔中心 百街
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香港香港仔中心南寧街 19-23 號香港仔中心一期地下
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3.
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第一城一期 百街
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沙田第一城銀城商場地下44, 48-50, 128號
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4.
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麗港城Fusion
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茶果嶺道麗港城第一期商場地下
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5.
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新綠陽TASTE x FRESH新鮮生活
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荃灣惠荃路22-66號綠陽新邨市場
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6.
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惠康超級市場
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新都城三期 惠康
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新界西貢TKOTL34 將軍澳貿業路8號新都城中心三期1樓132D-134B 號舖
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7.
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秀茂坪廣場 惠康
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九龍觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場1樓102號舖
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8.
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天澤 惠康
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新界元朗天水圍天澤邨天澤商場204號舖
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9.
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小西灣 惠康
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香港柴灣小西灣商場2樓211A
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10.
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安定邨酒樓大廈 惠康
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屯門鄉事會路2A安定邨酒樓大廈3樓M301
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11.
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天晴 惠康
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新界天水圍天秀路天晴村天晴商場地下 6 號舖
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12.
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良景 惠康
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屯門良景邨商場4樓401號
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13.
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蝴蝶 惠康
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屯門蝴蝶村廣場2樓