新品速遞｜EMAY PLUS等離子淨顏儀 改善痘痘粉刺

夏日將至，油脂混合汗水及細菌，粉刺痘痘容易一觸即發，加上反覆補妝，更令情況加劇。EMAY PLUS最近推出等離子淨顏儀，被喻為「殺痘小飛船」，1機3效，不單有效殺滅細菌，更可降紅紓敏及控油淨膚。
過去坊間曾出現吸黑頭機，以不同吸力吸出污垢，但有可能弄傷皮膚。不過這部淨顏儀主打等離子技術，以等離子破壞細菌的分子結構來消滅細菌，例如致痘菌痤瘡丙酸桿菌及致敏菌種金黃葡萄球菌。等離子亦同時帶有正負電荷及高電導特性，可以吸走附在肌膚表面的代謝物及微塵等外來污染物。無水式淨化方便隨時使用，更有效平衡油脂分泌及加速肌膚修復等功效。
1機3效 回復毛孔舒爽健康
消痘殺菌：殺滅致痘菌種，同時吸走油脂、粉刺、皮屑、微塵，從根源改善粉刺，解決汗水及油脂細菌引起的粉刺及痘痘。
降紅紓敏：香港中文大學兒科學系教授韓錦倫教授的研究發現，逾70%濕疹患者的皮膚，被檢測到金黃葡萄球菌。當濕疹發作時，皮膚微生態失衡金黃葡萄球菌迅速繁殖，形成生物膜，加劇炎症反應。等離子淨顏儀有效殺滅99. 99 %金黃葡萄球菌及81.8%蠕形蟎蟲，從源頭減少致敏細菌對脆弱肌的刺激，紓緩炎症反應。
控油淨膚：每天護膚前，以等離子技術殺滅99.99%痤瘡丙酸桿菌，抑制致痘致敏壞菌，同時吸走皮屑油脂殘餘及其他外來有害物。
2款護理頭 可全身使用
等離子淨顏儀以人體工學設計，一鍵開關切換，可單手操作。配備2款大小可換式護理頭，貼合面部及身體弧度，連鼻翼兩側都可完全緊貼；114克無線輕巧機身。