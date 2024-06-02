新品速遞｜EMAY PLUS等離子淨顏儀 改善痘痘粉刺

夏日將至，油脂混合汗水及細菌，粉刺痘痘容易一觸即發，加上反覆補妝，更令情況加劇。EMAY PLUS最近推出等離子淨顏儀，被喻為「殺痘小飛船」，1機3效，不單有效殺滅細菌，更可降紅紓敏及控油淨膚。

過去坊間曾出現吸黑頭機，以不同吸力吸出污垢，但有可能弄傷皮膚。不過這部淨顏儀主打等離子技術，以等離子破壞細菌的分子結構來消滅細菌，例如致痘菌痤瘡丙酸桿菌及致敏菌種金黃葡萄球菌。等離子亦同時帶有正負電荷及高電導特性，可以吸走附在肌膚表面的代謝物及微塵等外來污染物。無水式淨化方便隨時使用，更有效平衡油脂分泌及加速肌膚修復等功效。