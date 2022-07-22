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2022-07-22 13:17:30

新品速遞｜foodpanda聯乘McCafé推出限定Pau-Pau造型蛋糕 Ian主題餐廳/尖沙咀3D戶外廣告/限定即影即有相框

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新品速遞｜foodpanda聯乘McCafé推出限定Pau-Pau造型蛋糕 Ian主題餐廳/尖沙咀3D戶外廣告/限定即影即有相框

新品速遞｜foodpanda聯乘McCafé推出限定Pau-Pau造型蛋糕 Ian主題餐廳/尖沙咀3D戶外廣告/限定即影即有相框

foodpanda聯乘McCafé，推出限定Pau-Pau造型蛋糕。今次更找來MIRROR成員Ian陳卓賢代言，其中3間分店會變成Ian主題餐廳，尖沙咀碼頭更會有Ian3D戶外廣告板，更有全新限定禮品登場，各位Hellosss一定不能錯過！

foodpanda x McCafé新推Pau-Pau蛋糕

foodpanda 今次與McCafé聯乘，推出全新Pau-Pau蛋糕系列，「Pau-Pau 造型蛋糕」以烏龍味芝士慕絲及蜜桃果醬餡料配上戚風蛋糕；而「Pau-pau掌型蛋糕」則以乳酪慕絲戚風蛋糕配上蜜桃果醬。

foodpanda 今次與McCafé聯乘，推出全新Pau-Pau蛋糕系列。

foodpanda 今次與McCafé聯乘，推出全新Pau-Pau蛋糕系列。

期間限定主題禮品：Pau-Pau x Ian即影即有相框+Pau-Pau零食碟仔

foodpandaMcCafé特意推出三款不同設計的「Pau-Pau x Ian ChanMIRROR即影即有相框」，粉絲可以放入自己的寶麗萊照片感受同框甜蜜滋味。此外，活動亦送出Pau-Pau商品「Pau-Pau x McCafé 零食碟仔」一份。

722日至87日期間，foodpanda用戶只需透過foodpanda應用程式於McCafé訂購指定「Pau-Pau蛋糕2人餐」，即可獲贈「Pau-Pau x Ian ChanMIRROR即影即有相框」一張（共2款，隨機送出。數量有限，送完即止。）。

其後在88日起至821日，凡訂購指定「Pau-Pau蛋糕3人餐」，除了可獲贈「Pau-Pau x Ian ChanMIRROR即影即有相框」一張（共1款），更會首次送出Pau-Pau商品「Pau-Pau x McCafé 零食碟仔」一份。數量有限，售完即止。

特意推出三款不同設計的「Pau-Pau x Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」。 特意推出三款不同設計的「Pau-Pau x Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」。

Ian主題餐廳+尖沙咀3D戶外廣告 打卡必去！

722日起，Pau-PauIan將會首次以「3D立體形式」在尖沙咀海港城的大型戶外廣告版隆重登場，各位 hellosss不妨到現場一齊說聲 Hello！此外，三間 McCafé分店包括：金鐘海富中心分店、尖沙咀星光行分店及沙田新城市廣場分店，將會佈置成限定主題餐廳，設有櫥窗打卡位及IanPau-Pau的宣傳硬照，讓一眾粉絲盡情打卡！

Pau-Pau和Ian將會首次以「3D立體形式」在尖沙咀海港城的大型戶外廣告版隆重登場。 Pau-Pau和Ian將會首次以「3D立體形式」在尖沙咀海港城的大型戶外廣告版隆重登場。 Pau-Pau和Ian將會首次以「3D立體形式」在尖沙咀海港城的大型戶外廣告版隆重登場。

套餐

foodpanda x McCafé 獨家 Pau-Pau 蛋糕 2人餐

foodpanda x McCafé 獨家 Pau-Pau 蛋糕 3人餐

供應日期

2022722日至87

202288日起至821

餐點
  • Pau-Pau 造型蛋糕 x 1
  • Pau-Pau 掌型蛋糕 x 2
  • 飲品 x 2
  • 附上 Ian x Pau-Pau期間限定紙盒
  • Pau-Pau 造型蛋糕 x 2
  • Pau-Pau 掌型蛋糕 x 4
  • 飲品 x 3
  • 附上 Ian x Pau-Pau期間限定紙盒

贈品
  • Pau-Pau x Ian ChanMIRROR即影即有相框」乙張（共2款，隨機送出）
  • Pau-Pau x Ian ChanMIRROR即影即有相框」乙張（共1款）
  • 特別版Pau-Pau x McCafé 零食碟仔乙份
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