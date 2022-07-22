新品速遞｜foodpanda聯乘McCafé推出限定Pau-Pau造型蛋糕 Ian主題餐廳/尖沙咀3D戶外廣告/限定即影即有相框

foodpanda 今次與McCafé聯乘，推出全新Pau-Pau蛋糕系列，「Pau-Pau 造型蛋糕」以烏龍味芝士慕絲及蜜桃果醬餡料配上戚風蛋糕；而「Pau-pau掌型蛋糕」則以乳酪慕絲戚風蛋糕配上蜜桃果醬。

期間限定主題禮品： Pau-Pau x Ian 即影即有相框 +Pau-Pau 零食碟仔

foodpanda與McCafé特意推出三款不同設計的「Pau-Pau x Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」，粉絲可以放入自己的寶麗萊照片感受同框甜蜜滋味。此外，活動亦送出Pau-Pau商品「Pau-Pau x McCafé 零食碟仔」一份。

在7月22日至8月7日期間，foodpanda用戶只需透過foodpanda應用程式於McCafé訂購指定「Pau-Pau蛋糕2人餐」，即可獲贈「Pau-Pau x Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」一張（共2款，隨機送出。數量有限，送完即止。）。

其後在8月8日起至8月21日，凡訂購指定「Pau-Pau蛋糕3人餐」，除了可獲贈「Pau-Pau x Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」一張（共1款），更會首次送出Pau-Pau商品「Pau-Pau x McCafé 零食碟仔」一份。數量有限，售完即止。