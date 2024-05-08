新品速遞｜ghd全新迷你纖巧造型夾 針對短髮及瀏海 塑造精細層次造型

ghd推出全新纖細發熱造型夾「ghd迷你纖巧造型夾」，專為短髮作精細造型而設，同時針對瀏海，輕易由髮根和髮線位置開始造型，塑造精細更有層次效果，又或者夾出緊密捲髮，同時提供精準無誤的溫度監測。更值得留意的是，纖細發熱造型夾的價位亦比最新的Chronos高清亮澤造型夾價錢亦「纖巧」了不少，只要$1,595，絕對是短髮男女生的喜訊！

ghd迷你纖巧造型夾擁有40%更纖細的發熱板，特別適合短髮與瀏海，輕易由髮根和髮線位置開始造型，甚至針對小撮頭髮，塑造精細更有層次的造型效果。窄長的圓滑軸心，更可創造出緊密而富細節的捲髮。

先進的纖板雙核感應技術，提供精準無誤的溫度監測，恆溫於185℃最佳造型溫度，除了塑造更順滑健康的頭髮，頭髮光澤度亦同時提升50%。光滑的陶瓷發熱板可在短髮上輕鬆滑動，容易操控，即使是新手，都可以更迅速不費力打造理想頭髮造型。