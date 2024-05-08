新品速遞｜ghd全新迷你纖巧造型夾 針對短髮及瀏海 塑造精細層次造型

ghd推出全新纖細發熱造型夾「ghd迷你纖巧造型夾」，專為短髮作精細造型而設，同時針對瀏海，輕易由髮根和髮線位置開始造型，塑造精細更有層次效果，又或者夾出緊密捲髮，同時提供精準無誤的溫度監測。更值得留意的是，纖細發熱造型夾的價位亦比最新的Chronos高清亮澤造型夾價錢亦「纖巧」了不少，只要$1,595，絕對是短髮男女生的喜訊！
ghd迷你纖巧造型夾擁有40%更纖細的發熱板，特別適合短髮與瀏海，輕易由髮根和髮線位置開始造型，甚至針對小撮頭髮，塑造精細更有層次的造型效果。窄長的圓滑軸心，更可創造出緊密而富細節的捲髮。
先進的纖板雙核感應技術，提供精準無誤的溫度監測，恆溫於185℃最佳造型溫度，除了塑造更順滑健康的頭髮，頭髮光澤度亦同時提升50%。光滑的陶瓷發熱板可在短髮上輕鬆滑動，容易操控，即使是新手，都可以更迅速不費力打造理想頭髮造型。
ghd 全球教育總監Dafydd Thomas表示，「ghd迷你纖巧造型夾是我為各種短髮作造型的完美工具，無論是Bob頭、短剷髮或是短瀏海與髮線，現在都可以輕鬆達到完美造型。讓這款短小精悍的造型夾突破短髮造型的限制，是短髮人士必備的造型夾。」
迷你纖巧造型夾購物優惠
全新ghd迷你纖巧造型夾明日(9日)起在ghd專門店 / 專櫃、連卡佛專櫃、指定零售商及高級髮廊發售。於 ghd專門店 / 專櫃購買全新ghd迷你纖巧造型夾，即送迷你方形闊板梳及耐熱造型包乙個(價值$425)。