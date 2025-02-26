新品速遞｜ghd 2合1雙效熱風豐盈造型梳 乾髮與造型同步 打造零毛躁豐盈效果

踏入潮濕春天，髮型容易顯得扁塌無生氣。ghd最近新出DUET BLOWDRY雙效熱風豐盈造型梳，能輕鬆將濕髮打造成順滑豐盈的效果，同時實現不損頭髮健康、3倍豐盈、零毛躁以及提升頭髮光澤度。

ghd新出duet blowdry雙效熱風豐盈造型梳，以及去年推出的duet style雙效熱風造型夾，同樣為濕髮而設。

不少人都有早上洗髮的習慣，務求吹出理想髮型。ghd去年特意為濕髮推出ghd duet style雙效熱風造型夾，成功成為最暢銷產品，品牌今年再下一城，加推全新的duet blowdry雙效熱風豐盈造型梳，同步做到乾髮與造型，為早上省下不少時間。

ghd duet blowdry雙效熱風豐盈造型梳，備有兩色選擇。 $3,295

全新的duet blowdry雙效熱風豐盈造型梳，是首款採用Heat-Air Xchange Technology熱能空氣轉換技術的美髮工具，專為濕髮而設計。這套創新空氣動力系統利用氣流持續加熱捲筒軸心和防頭髮打結齒梳，令齒梳更貼近髮根，輕鬆順暢梳理秀髮，打造豐盈效果而不會糾結。

ghd duet blowdry雙效熱風豐盈造型梳備有防頭髮打結齒梳，輕鬆順暢梳理秀髮。

新技術亦包括每秒智能監控溫度400次，恆溫於最適合濕髮造型的最佳溫度，無損髮絲健康，而且還比使用傳統風筒和髮梳節省40%能源消耗。精準的氣流控制，配以最佳造型工具溫度及防頭髮打結的加熱齒梳，帶來最溫和亦最佳溫度來吹髮及造型，溫和吹乾頭髮，達致零毛躁、不飛散的完美效果。從濕髮到完成吹髮的過程中完全避免熱力傷害，無損頭髮健康，其造型更能維持長達一天。

全新ghd volume forever豐盈乳霜專為雙效熱風豐盈造型梳研發，配合使用提高豐盈感，更為髮絲提供全方位抗熱保護。$260