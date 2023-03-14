新品速遞｜Guerlain御庭蘭花緊緻提升精華新登場 王丹妮Gin Lee分享拉提按摩秘訣

Louise和Gin工作繁忙，經常要熬夜拍戲、練歌和排舞等，但為了以最佳姿態示人，她們除了基本保養外，亦會格外關注保持肌膚緊緻度，因此特別心儀高效能和修護型的產品，而且她們亦會選用一些具提拉效果的保養品，令肌膚回復緊緻。

法國嬌蘭Guerlain御庭蘭花緊緻提升精華全新登場。爲隆重其事，品牌早前舉行「御庭蘭花系列新品發佈會」，邀請影壇新寵兒王丹妮(Louise Wong)和歌手李幸倪(Gin Lee)出席，兩人在會上大談日常護膚tips，又分享如何保持緊緻幼嫩肌，令自己更上鏡。

Louise透露自己年初時已率先試用了新品御庭蘭花緊緻提升精華，對緊緻提拉效果十分驚艷；Gin亦表示一向對有緊緻功效的護膚品情有獨鍾，特意於發布會前一星期開始使用這支精華，非常喜歡新品帶來的提升效果！兩人亦特意分享塗抹御庭蘭花緊緻提升精華的按摩小tips：先把精華倒在掌心，以打圈方式由内到外塗抹精華，然後由面部中央向外按摩。Louise更分享一個令下顎線更明顯的小tips，就是可以在按摩後加入仰頭運動，她笑言這是在拍攝精華宣傳片時意外發現的秘訣。

今次新推出的御庭蘭花緊緻提升精華，是首款結合3種内含超針對性活性成分精萃的精華，透過協同效應令3種活性成分融合一起，帶來高度再生、緊緻力量及拉提效果，重拾面部線條。

超濃縮的Orchid Totum分子萃取帶來高度再生力量，精華內另有兩群微球體，6,000顆微雕體和6,000顆微填體，在使用一刻才釋放。6,000顆微填體濃縮於緊緻胜肽內，針對膠原蛋白和原纖維蛋白（fibrillin）的天然製造，令原膠原合成加快26%，提高膚質密度和鞏固肌膚彈性網絡，肌膚看來更緊緻稠密及有彈性。

再結合拉緊肌膚活性成分內6,000顆高精準微雕體，令表皮黏附蛋白的製造增加11倍。它們會強化表皮細胞的定位點，促進提拉肌膚功效。這些最先進的微球體就像在肌膚裏發揮多重微提拉作用，有助重定面部線條。