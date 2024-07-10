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生活
2024-07-10 19:00:00

新品速遞｜Häagen-Dazs全新日本直送意式雪糕杯 開心果呍呢嗱/黑白葡萄口味

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新品速遞｜Häagen-Dazs全新日本直送意式雪糕杯 開心果呍呢嗱/黑白葡萄口味

新品速遞｜Häagen-Dazs全新日本直送意式雪糕杯 開心果呍呢嗱/黑白葡萄口味

炎炎夏日當然要來一杯雪糕！Häagen-Dazs™將於暑假推出多款全新日本直送甜點，包括兩款首發的意式冰凍甜點迷你杯─「濃厚香提意式冰凍甜點迷你杯」及「開心果呍呢嗱意式冰凍甜點迷你杯 」，一杯雪糕，兩種口味，三種食法。夏天消暑必食！

Häagen-Dazs™從日本直送到港，兩款全新口味的意式冰凍甜點迷你杯—「濃厚香提意式冰凍甜點迷你杯」及「開心果呍呢嗱意式冰凍甜點迷你杯 」，一杯包含兩款口味，三重體驗！

「濃厚香提意式冰凍甜點迷你杯」以黑、白兩款葡萄製作成透心涼的Gelato：白葡萄混合香濃牛乳，而黑葡萄Gelato帶著濃濃果香氣息；而「開心果呍呢嗱意式冰凍甜點迷你杯」以開心果Gelato配搭雲呢嗱Gelato，大家可以先單獨品嚐再輕輕攪拌混合兩款口味，一杯品嚐到3種不同味道。

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Häagen-Dazs全新期間限定意式冰凍甜點迷你杯 Häagen-Dazs™開心果呍呢嗱意式冰凍甜點迷你杯 $39 Häagen-Dazs™ 開心果呍呢嗱意式冰凍甜點迷你杯3杯裝 $95.9 Häagen-Dazs™ 濃厚香提意式冰凍甜點迷你杯3杯裝 $95.9

Häagen-Dazs濃厚香提意式冰凍甜點迷你杯/開心果呍呢嗱意式冰凍甜點迷你杯

銷售點：7Eleven便利店於78日開始發售、日式超市於731日陸續上架

建議零售價：$39/

Häagen-Dazs濃厚香提意式冰凍甜點/開心果呍呢嗱意式冰凍甜點迷你杯 (3杯裝)

銷售點：各大超市於731日開始發售

建議零售價：$95.9 (3杯裝)