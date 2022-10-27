新品速遞｜Häagen-Dazs推升級版Häaburger 自選2款雪糕內餡 會員仲有額外優惠！

Häaburger外層香暖軟熟的麵包，包覆著Häagen-Dazs雪糕夾餡，咬一口即可體驗冰火二重奏的交叉觸感。是次升級，Häagen-Dazs除了將Häaburger雪糕增量加碼外，大家更可根據自己喜好任選兩款雪糕口味，一次過滿足你兩個願望！

會員免費嘆足 7 日咖啡 並專享買 3 送 1 電子印花賞

為慶祝全新升級Häaburger推出，Häagen-Dazs™ 會員於10月27日至11月2日期間，於指定分店內購買Häaburger，即可免費獲贈醇香意大利研磨熱咖啡一杯。此外會員凡購買Häaburger或Häaburger Tea Set，可免費獲贈電子印花一個。每集齊3個電子印花可以兌換免費外賣Häaburger電子禮券一張，禮券有效期至2023年4月15日。

優惠期：2022年10月27日至11月2日 (只限7天)

推廣分店(共15間)：

港島區：皇室堡、時代廣場、太古城中心

九龍區：圓方、MOKO、iSQUARE、apm、黃埔天地、V Walk、德福廣場

新界區：東港城、V city、沙田新城市廣場、大埔超級城、東薈城