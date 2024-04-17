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生活
2024-04-17 16:30:00

新品速遞｜Häagen-Dazs新推日本直送雪糕！意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕杯／杏仁焦糖曲奇雪糕杯／特濃流心抹茶脆皮批

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新品速遞｜Häagen-Dazs新推日本直送雪糕！意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕杯／杏仁焦糖曲奇雪糕杯／特濃流心抹茶脆皮批

新品速遞｜Häagen-Dazs新推日本直送雪糕！意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕杯／杏仁焦糖曲奇雪糕杯／特濃流心抹茶脆皮批

Häagen-Dazs又新出日本直送雪糕！今次推出四款精緻又華麗的新產品，包括以多重口感作主打的Decorations系列兩款全新口味雪糕迷你杯──「意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯」和「杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯」、「特濃流心抹茶脆皮批」及「特濃焦糖脆皮雪糕三明治 」。在日本一推出立即爆紅的Decorations系列，擁有多重口感，更一度被網民譽為史上最好食的雪糕，即睇內文詳情啦！

 

Häagen-Dazs™四款日本限定雪糕直送到港

Häagen-Dazs™四款日本限定雪糕直送到港

日本爆紅全新口味Decorations系列雪糕迷你杯

在日本一推出立即爆紅的Häagen-Dazs™ Decorations系列，以獨特的多重口感擄獲人心，更被網民譽為史上最好食的雪糕！ 今次壓軸登場的兩款全新口味雪糕迷你杯，「意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯」和「杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯 」均在幼滑雪糕上裹上薄脆的外層，面層灑滿兩款不同層次的香脆配料，營造出豐富的口感層次，除了品嚐層次分明的口感外，更可以把面層的配料和雪糕慢拌混和，一口嚐盡香脆、軟滑兩種口感！

 

「意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯」以質感軟滑綿密的Mascarpone意大利軟芝士雪糕，混入香濃咖啡軟心醬，啖啖濃郁的芝士奶香與咖啡的濃醇細膩平衡，交織出多重誘人滋味。幼滑雪糕上裹有一層薄脆的朱古力可可外層，面層再灑滿可可脆片及可可曲奇脆餅，多重香脆口感和雙倍可可滋味把雪糕的味道和層次再度昇華，將Tiramisu的意式風味以雪糕的形態華麗地展現！

「杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯 」的焦糖奶油雪糕充滿濃郁奶香與焦糖香氣，加入香甜細膩的焦糖軟心醬，誘人香氣令人無法抗拒！焦糖奶油雪糕上裹有焦糖薄脆外層，面層灑滿杏仁片和牛油曲奇脆餅，散發著陣陣果仁和牛油香氣，多層次的香脆口感與幼滑的雪糕完美融合，每一口都嚐到脆軟甜蜜的幸福感！

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兩款Decorations 系列 雪糕迷你杯 意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯 意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕迷你杯 杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯 杏仁焦糖曲奇雪糕迷你杯
特濃流心抹茶脆皮批 建議零售價：$39/件

特濃流心抹茶脆皮批 建議零售價：$39/件

抹茶控之選！特濃流心抹茶脆皮批

靈感源自日本人氣濃厚抹茶流心蛋糕，這款脆皮批嚴選高級抹茶混和香滑鮮奶，創造出幼滑細膩、茶香甘醇的抹茶雪糕，再加上濃郁的抹茶流心醬，輕輕一咬，抹茶流心緩緩流岀，帶來極致濃郁的雙重抹茶滋味，讓人無法抗拒！雪糕外層裹上的抹茶脆皮特別加入了粒粒抹茶曲奇脆粒，帶來極致的脆滑口感，輕微的抹茶澀香餘韻，完美平衡抹茶雪糕的甜度，濃香回甘而不膩的極致抹茶滋味，定必迷倒一眾抹茶控！

華麗升級！特濃焦糖脆皮雪糕三明治 

極受歡迎的焦糖脆皮雪糕三明治以全新升級版──「特濃焦糖脆皮雪糕三明治」強勢回歸！香甜濃郁的焦糖雪糕中巧妙地加入微鹹的碎鹽，鹹甜交織的獨特配搭，將滋味提升，令人欲罷不能。雪糕外層更裹有焦糖朱古力，配上面層的香脆威化，展現出細膩的層次。輕嚐一口，濃厚的焦糖香氣散漫於口中，持久不散的香甜讓你難以忘懷！

特濃焦糖脆皮雪糕三明治 建議零售價：$39/件

特濃焦糖脆皮雪糕三明治 建議零售價：$39/件

新品速遞｜Häagen-Dazs新推日本直送雪糕！意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕杯／杏仁焦糖曲奇雪糕杯／特濃流心抹茶脆皮批

新品速遞｜Häagen-Dazs新推日本直送雪糕！意大利芝士蛋糕曲奇脆脆雪糕杯／杏仁焦糖曲奇雪糕杯／特濃流心抹茶脆皮批

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