新品速遞｜Häagen-Dazs新推期間限定堅果雪糕！開心果雪糕/栗子撻雪糕/夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批

堅果控注意！Häagen-Dazs™全新推出兩款堅果雪糕，分別為「開心果雪糕」和「栗子撻雪糕」，喜歡開心果或栗子撻的你必試！雪糕把優質堅果糅合於醇厚的雪糕之中，可以感受到濃郁的堅果香味和層次豐富的細膩口感。品牌聯同皇牌產品「夏威夷果仁雪糕」和「夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批」，以及多款冬日雪糕特飲和蛋糕，在今個冬季，讓你體驗Nutty Wonderland堅果盛宴的「脆」味！

Häagen-Dazs™ 堅果雪糕系列

期間限定堅果雪糕系列！堅果味濃＋口感豐富 Häagen-Dazs™曾推出過多款期間限定的堅果口味雪糕，每次均大受歡迎兼引起搶購熱潮！今個冬日，品牌將再下一城，推出兩款全新堅果口味雪糕，包括「開心果雪糕」和「栗子撻雪糕」，加上現有的「夏威夷果仁雪糕」和「夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批」，一系列彰顯優質食材和頂級工藝的雪糕，為你帶來顛覆想像和超越味蕾極限的堅果雪糕體驗！ 堅果雪糕系列每款均精心挑選品質最上乘的堅果，粒粒飽滿味濃，配以Häagen-Dazs™真材實料、幼滑細膩的雪糕，精緻的堅果體驗令雪糕口感層次昇華，滋味無可比擬。