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2023-10-25 10:00:00

新品速遞｜Häagen-Dazs新推期間限定堅果雪糕！開心果雪糕/栗子撻雪糕/夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批

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新品速遞｜Häagen-Dazs新推期間限定堅果雪糕！開心果雪糕/栗子撻雪糕/夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批

新品速遞｜Häagen-Dazs新推期間限定堅果雪糕！開心果雪糕/栗子撻雪糕/夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批

堅果控注意！Häagen-Dazs™全新推出兩款堅果雪糕，分別為「開心果雪糕」和「栗子撻雪糕」，喜歡開心果或栗子撻的你必試！雪糕把優質堅果糅合於醇厚的雪糕之中，可以感受到濃郁的堅果香味和層次豐富的細膩口感。品牌聯同皇牌產品「夏威夷果仁雪糕」和「夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批」，以及多款冬日雪糕特飲和蛋糕，在今個冬季，讓你體驗Nutty Wonderland堅果盛宴的「脆」味！

Häagen-Dazs™ 堅果雪糕系列

Häagen-Dazs™ 堅果雪糕系列

期間限定堅果雪糕系列！堅果味濃＋口感豐富

Häagen-Dazs™曾推出過多款期間限定的堅果口味雪糕，每次均大受歡迎兼引起搶購熱潮！今個冬日，品牌將再下一城，推出兩款全新堅果口味雪糕，包括「開心果雪糕」和「栗子撻雪糕」，加上現有的「夏威夷果仁雪糕」和「夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批」，一系列彰顯優質食材和頂級工藝的雪糕，為你帶來顛覆想像和超越味蕾極限的堅果雪糕體驗！

堅果雪糕系列每款均精心挑選品質最上乘的堅果，粒粒飽滿味濃，配以Häagen-Dazs™真材實料、幼滑細膩的雪糕，精緻的堅果體驗令雪糕口感層次昇華，滋味無可比擬。

開心果雪糕 濃濃的開心果香氣糅合幼滑雪糕， 隨之拌入香濃而不膩的開心果醬， 帶出獨特的馥郁滋味， 配搭充滿香味的開心果粒與果仁粒， 令口感層次更加豐富。 栗子撻雪糕 以精緻的法式栗子撻為靈感， 將濃香栗子醬融合幼滑雪糕， 散發出滿滿的栗子香氣， 雪糕之中加上香脆碎餅粒， 充滿層次的豐富栗子口感， 完美還原出香甜栗子撻的精髓。 夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批 裹上太妃糖漿的夏威夷果仁粒 與香濃幼滑的呍呢嗱雪糕完美結合， 再加上包含夏威夷果仁碎粒的朱古力脆皮外層， 每一口，都是堅果們的冬日歡聚慶典！ 夏威夷果仁雪糕 濃郁香滑的雪糕，加上堅果味濃飽滿香脆的原粒夏威夷果仁， 層次豐富，齒頰留香。

專門店推冬日雪糕蛋糕和特飲 限時5日買一送一試飲優惠

除了多款堅果雪糕外，Häagen-Dazs™將同時推出多款冬日雪糕蛋糕和特飲，讓你盡情享受Nutty Wonderland所帶來的冬日堅果盛宴滋味！新推出的兩款雪糕蛋糕為「開心果慶典」和「冬日樹幹雪糕卷」，前者是名副其實的開心果慶典，每一口均是滿滿的極尚享受；而「冬日樹幹雪糕卷」則是栗子撻雪糕口味，不但造型可愛，口感層次味道更是無可比擬！兩款冬日雪糕特飲分別為「夢幻開心果雪糕特飲」和「特濃朱古力雪糕特飲」，前者啖啖堅果香，滋味令人難忘；後者加入瑞士朱古力醬，朱古力味醇香濃滑，兩款均設有冷、熱飲選擇。

由10月25日至29日期間，專門店更特別推出外賣冬日雪糕凍飲買一送一優惠($69/兩杯)，讓你與三五知己，一同分享透心涼的堅果脆味！

*買一送一優惠適用於香港Häagen-Dazs™全線專門店(荷里活廣場及淺水灣專門店除外)，受條款細則約束，詳情請向分店查詢

Häagen-Dazs™將同時推出多款冬日雪糕蛋糕和特飲

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