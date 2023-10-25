新品速遞｜Häagen-Dazs新推期間限定堅果雪糕！開心果雪糕/栗子撻雪糕/夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批

堅果控注意！Häagen-Dazs™全新推出兩款堅果雪糕，分別為「開心果雪糕」和「栗子撻雪糕」，喜歡開心果或栗子撻的你必試！雪糕把優質堅果糅合於醇厚的雪糕之中，可以感受到濃郁的堅果香味和層次豐富的細膩口感。品牌聯同皇牌產品「夏威夷果仁雪糕」和「夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批」，以及多款冬日雪糕特飲和蛋糕，在今個冬季，讓你體驗Nutty Wonderland堅果盛宴的「脆」味！
期間限定堅果雪糕系列！堅果味濃＋口感豐富
Häagen-Dazs™曾推出過多款期間限定的堅果口味雪糕，每次均大受歡迎兼引起搶購熱潮！今個冬日，品牌將再下一城，推出兩款全新堅果口味雪糕，包括「開心果雪糕」和「栗子撻雪糕」，加上現有的「夏威夷果仁雪糕」和「夏威夷果仁脆糖脆皮雪糕批」，一系列彰顯優質食材和頂級工藝的雪糕，為你帶來顛覆想像和超越味蕾極限的堅果雪糕體驗！
堅果雪糕系列每款均精心挑選品質最上乘的堅果，粒粒飽滿味濃，配以Häagen-Dazs™真材實料、幼滑細膩的雪糕，精緻的堅果體驗令雪糕口感層次昇華，滋味無可比擬。
專門店推冬日雪糕蛋糕和特飲 限時5日買一送一試飲優惠
除了多款堅果雪糕外，Häagen-Dazs™將同時推出多款冬日雪糕蛋糕和特飲，讓你盡情享受Nutty Wonderland所帶來的冬日堅果盛宴滋味！新推出的兩款雪糕蛋糕為「開心果慶典」和「冬日樹幹雪糕卷」，前者是名副其實的開心果慶典，每一口均是滿滿的極尚享受；而「冬日樹幹雪糕卷」則是栗子撻雪糕口味，不但造型可愛，口感層次味道更是無可比擬！兩款冬日雪糕特飲分別為「夢幻開心果雪糕特飲」和「特濃朱古力雪糕特飲」，前者啖啖堅果香，滋味令人難忘；後者加入瑞士朱古力醬，朱古力味醇香濃滑，兩款均設有冷、熱飲選擇。
由10月25日至29日期間，專門店更特別推出外賣冬日雪糕凍飲買一送一優惠($69/兩杯)，讓你與三五知己，一同分享透心涼的堅果脆味！
*買一送一優惠適用於香港Häagen-Dazs™全線專門店(荷里活廣場及淺水灣專門店除外)，受條款細則約束，詳情請向分店查詢