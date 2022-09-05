新品速遞｜Häagen-Dazs新推4款迪士尼雪糕蛋糕 米奇營火蛋糕組合+水泡唐老鴨

新品速遞｜ 4 款迪士尼主題雪糕蛋糕 米奇 / 米妮 / 唐老鴨

Häagen-Dazs今次以「Happy To Gather」為主題，找了不同經典角色為主角，包括「米奇營火派對」、「米奇的小旅行」、「米妮與好友」以及「唐老鴨的水上派對」。每款蛋糕均採用了繽紛色調，以充滿夏日氛圍的裝飾點綴，包裹著各種Häagen-Dazs經典口味雪糕，淺嚐一口便能將悶熱一掃而空。