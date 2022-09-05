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2022-09-05 18:00:00

新品速遞｜Häagen-Dazs新推4款迪士尼雪糕蛋糕 米奇營火蛋糕組合+水泡唐老鴨

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新品速遞｜Häagen-Dazs新推4款迪士尼雪糕蛋糕 米奇營火蛋糕組合+水泡唐老鴨

新品速遞｜Häagen-Dazs新推4款迪士尼雪糕蛋糕 米奇營火蛋糕組合+水泡唐老鴨

迪士尼Fans請注意！Häagen-Dazs與迪士尼聯乘，推出四款以迪士尼經典角色為主題的雪糕蛋糕，其中一款蛋糕更是雪糕蛋糕拼盤，可以一次過吃到4款不同口味！

新品速遞｜4款迪士尼主題雪糕蛋糕 米奇/米妮/唐老鴨

Häagen-Dazs今次以「Happy To Gather」為主題，找了不同經典角色為主角，包括「米奇營火派對」、「米奇的小旅行」、「米妮與好友」以及「唐老鴨的水上派對」。每款蛋糕均採用了繽紛色調，以充滿夏日氛圍的裝飾點綴，包裹著各種Häagen-Dazs經典口味雪糕，淺嚐一口便能將悶熱一掃而空。

Häagen-Dazs新推4款迪士尼雪糕蛋糕 Häagen-Dazs新推4款迪士尼雪糕蛋糕

其中「米奇營火派對」由八件預先切好的小蛋糕組合而成，內含多啤梨雪糕、夏威夷果仁雪糕、焦糖脆餅雪糕及芒果雪糕四款皇牌雪糕口味。另有「米奇的小旅行」及「米妮與好友」，分別為夏威夷果仁及士多啤梨口味。

唐老鴨Fans必買「唐老鴨的水上派對」，蛋糕為焦糖脆餅口味，採用唐老鴨最經典的藍、白及黃三色作主調，立體造型更突顯唐老鴨的鬼馬性格，與充滿活力的夏天互相呼應。可選擇MiniOne Size兩種尺寸。以上雪糕蛋糕除了可以於Häagen-Dazs專門店選購，亦可在Häagen-Daz網店訂購。

米奇營火派對 $699 米奇的小旅行Mini $429、One Size $569 米妮與好友 $569 唐老鴨的水上派對 One Size $569 唐老鴨的水上派對 Mini $569
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