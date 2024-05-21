新品速遞｜Häagen-Dazs聯乘法國甜點大師Pierre Hermé新推雲呢拿藍莓馬卡龍雪糕！專門店新推馬卡龍系列雪糕凍飲及甜品

今個夏天，Häagen-Dazs又推出新雪糕啦！今次再次聯乘法國殿堂級甜點大師 ──「甜點界畢卡索」Pierre Hermé，推出「馬卡龍雪糕系列」新口味，呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕杯及脆皮雪糕批。另外，Häagen-Dazs專門店更推出多款馬卡龍雪糕系列的雪糕特飲及甜品，即睇內文詳情啦！
全新呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕登場！期間限定柚子檸檬馬卡龍口味回歸
「Häagen-Dazs x Pierre Hermé 馬卡龍雪糕系列」說出來自浪漫之都巴黎的甜蜜愛情故事 ── 法式甜點遇上Häagen-Dazs雪糕，鬆脆而煙韌的馬卡龍脆餅與幼滑的雪糕完美融和，每啖都品嚐到標誌性的淡淡杏仁香味。一脆一軟的滋味加上香甜細緻的味道，口感彷如真正馬卡龍般，帶來極致的雪糕享受。
全新推出的呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕、期間限定柚子檸檬馬卡龍雪糕、士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕和雙重朱古力馬卡龍雪糕均備有迷你杯（100ml）及家庭裝（420ml）以供選擇；而新口味呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕更推出了脆皮雪糕批，讓各位雪糕迷有多個選擇！
Häagen-Dazs專門店新推多款馬卡龍甜品及雪糕特飲
Häagen-Dazs專門店將Häagen-Dazs x Pierre Hermé 馬卡龍雪糕系列變化出三款全新的馬卡龍雪糕特飲及兩款精緻的外賣甜品。脆軟的馬卡龍雪糕配合各種不同口感的食材，無論是味道、層次的混搭還是外觀，都充滿法式優雅，將法式五月的浪漫氛圍昇華至極致之餘，帶來清爽夏日。
同時，Häagen-Dazs亦推出期間限定雪糕蛋糕「Purplish Dream 甜夢藍莓」，還有「The Pink Lady 粉紅佳人」讓你把這份法式甜蜜與摯愛好友一同分享！今個仲夏，好好品嚐由Häagen-Dazs與法國甜點大師精心創製、令你感受到法式浪漫的甜蜜滋味！