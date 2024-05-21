新品速遞｜Häagen-Dazs聯乘法國甜點大師Pierre Hermé新推雲呢拿藍莓馬卡龍雪糕！專門店新推馬卡龍系列雪糕凍飲及甜品

今個夏天，Häagen-Dazs又推出新雪糕啦！今次再次聯乘法國殿堂級甜點大師 ──「甜點界畢卡索」Pierre Hermé，推出「馬卡龍雪糕系列」新口味，呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕杯及脆皮雪糕批。另外，Häagen-Dazs專門店更推出多款馬卡龍雪糕系列的雪糕特飲及甜品，即睇內文詳情啦！

全新呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕登場！期間限定柚子檸檬馬卡龍口味回歸

「Häagen-Dazs x Pierre Hermé 馬卡龍雪糕系列」說出來自浪漫之都巴黎的甜蜜愛情故事 ── 法式甜點遇上Häagen-Dazs雪糕，鬆脆而煙韌的馬卡龍脆餅與幼滑的雪糕完美融和，每啖都品嚐到標誌性的淡淡杏仁香味。一脆一軟的滋味加上香甜細緻的味道，口感彷如真正馬卡龍般，帶來極致的雪糕享受。

全新推出的呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕、期間限定柚子檸檬馬卡龍雪糕、士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕和雙重朱古力馬卡龍雪糕均備有迷你杯（100ml）及家庭裝（420ml）以供選擇；而新口味呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕更推出了脆皮雪糕批，讓各位雪糕迷有多個選擇！