新品速遞｜Häagen-Dazs™三款日本限定版雪糕！黑蜜黃豆粉麻糬/抹茶紅豆麻糬雪糕杯/榛子牛奶咖啡脆皮雪糕三明治

Häagen-Dazs™ 早前推出的Japanese Collection十分受大眾歡迎，品牌再度從日本帶來多款期間限定產品，包括捲土重來的升級版「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點」，以及全新的「抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」和「醇滑榛子牛奶咖啡脆皮雪糕三明治」，各位甜品千萬不要錯過！

Häagen-Dazs™三款日本直送期間限定Japanese Collection產品

秋冬限定！醇滑榛子牛奶咖啡脆皮 率先推出的「醇滑榛子牛奶咖啡雪糕三明治」($39) 以秋冬必嚐的榛子牛奶咖啡為靈感，細選來自危地馬拉的淺焙咖啡豆萃取，融合香烤榛子的果仁香味再加上濃郁厚滑的牛奶，製作出香滑絲柔的榛子牛奶咖啡雪糕。雪糕中的榛子軟心醬完美烘托榛子咖啡的芬芳香氣，包裹在充滿坦桑尼亞咖啡香氣的咖啡朱古力脆皮外層之中，各個層次完美配合，極致美味無可比擬！雪糕面層配搭上鬆脆威化，更令口感再度昇華，讓人無法抗拒，絕對是今個秋冬的必試滋味！

麻糬口感煙韌軟糯，而且非常百搭，簡單灑上花生粉品嚐已別有風味，更可配搭不同餡料甚至不同甜品，以變化出多款令口感和口道更昇華的甜點，從糯米糍、糖不甩、麻糬波波、麻糬手搖飲料等，以數之不盡的形態攻陷港人味蕾；Häagen-Dazs™的麻糬雪糕，在日本本土一推出便大受歡迎，一度賣斷市，這次進軍香港定必引發全城搶購潮！ 兩款日本直送產品「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點」($39) 和「抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」($39) 在雪糕面層加入甜香軟糯到可以拉絲的麻糬，每一口極致美味伴隨著豐富口感，令人一試難忘！

兩款麻糬冰凍甜點和雪糕迷你杯 帶來極致「拉絲」軟糯滋味