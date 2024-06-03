新品速遞｜IKEA再推榴槤甜品 D24榴槤新地/貓山王西米布甸 限定兩個月！

榴槤控請注意！IKEA於6月重推榴槤系列甜品，包括自推出以來已大受歡迎的D24榴槤新地，更有全新甜品貓山王西米布甸。即睇詳情！

今個夏天，IKEA美食站再次以夏日果王、令人又愛又恨的榴槤作為甜品主打，推出多款榴槤甜品！其中全新推出的「焗貓山王榴槤西米布甸」選用了貓山王榴槤作為內餡，味道濃郁，齒頰「榴」香。另有D24榴槤植物素新地筒；D24 榴槤植物素新地配D24榴槤肉則拌上濃郁的榴槤肉，令整體榴槤味道更加突出，素食者也可一同享受；重度愛好者可追加榴槤肉，香港店更可追加最多5份，按門市供應情況而定。

D24 榴槤植物素新地配D24榴槤肉只在今天起限定快閃推出，數量有限，售完即止，香港美食站將分階段推出多款榴槤品種的全新口味，每款口味各有特色，敬請期待！