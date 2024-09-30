新品速遞｜IKEA推出全新有「營」植物素餐單 香港獨家植物素威靈頓登場/玉桂卷日限時7日折扣

為響應10月1日的世界素食日，香港IKEA將於10月推出全新滋味植物素食料理餐單，當中最驚喜更有獨家推出的植物素威靈頓，不論是素食者還是追求健康的都市人，全新餐點都能滿足你的味蕾！另外，十月更有一年一度的玉桂卷日，IKEA美食站除了供應玉桂卷外，更推出一連7日玉桂卷系列折扣優惠！想知詳請即睇內文。

10 月香港餐廳全新餐單

IKEA打破素食的傳統沉悶觀念，推出多款植物素料理及小食，香港餐廳將會率先推出植物素威靈頓配楓糖薯仔及百里香燒汁，威靈頓外皮金黃酥脆，切開後散發出令人垂涎欲滴的香氣。每一口咬下去，美味多汁的植物素肉扒，不含肉類，口感豐富，極高的仿真度令人難以忘懷！甜蜜的楓糖香氣和燒汁微微的香草風味，與威靈頓的鹹香完美結合，為整道菜色增添了一層豐富的層次感。

另一主食植物素三文魚腰果青醬意粉，植物素三文魚的香味和腰果獨特的堅果風味，加上帶著豐富的羅勒和香草風味的綠色青醬，使這道意粉的味道鮮美且濃郁。

不可錯過新鮮頭盤牛油果羽衣甘藍山核桃藜麥沙律配黑醋醬，奶油香氣的牛油果搭配著富含維生素、礦物質和抗氧化劑深綠色的羽衣甘藍，質感脆嫩，帶來清新的蔬菜風味，山核桃的香脆與堅果的風味和藜麥的軟糯質地，為這道沙律增添了層次感和口感豐富度，同時為沙律增添了健康的蛋白質和纖維，最後淋上酸甜黑醋醬，為每一口帶來清新的風味體驗。

香港美食站亦同步獨家推出植物素椒鹽魷魚圈，以植物性食材營造出魷魚味道和口感，外脆內嫩，帶有椒鹽香氣和風味。

全新餐單於10月期間持續供應，一起來到IKEA餐廳和美食站品嚐美味大餐吧！