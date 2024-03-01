新品速遞｜IKEA推3月全新小食 人氣瑞典肉丸+大熱Croffle 必食港式格仔餅/花生新地

IKEA全新小食！IKEA由即日起推出3月限定小食，將人氣瑞典肉丸與牛角包窩夫進行crossover；另有花生系列甜品：港式格仔餅、花生新地，即睇詳情！
3月份迎來兩個瑞典節日，分別是3月9日「肉丸日」和3月25日的「聖母日」。為了與大家一同享受瑞典的節日氣氛，IKEA特意推出了兩款限定口味的窩夫小食。
首先登場的是瑞典肉丸牛角包窩夫，於IKEA港澳美食站同步供應：傳統瑞典肉丸配上大熱「Croffle」牛角包窩夫，口感酥脆，肉丸及窩夫控一定不能錯過！
同時，它們更推出香濃花生醬口味系列甜品：香濃花生新地筒新地口感綿密，花生味香醇濃厚，甜而不膩。必食推介更有港式格仔餅配香濃花生新地及煉奶，港式格仔餅身為「香港窩夫」代表，烘焗後外層微脆、內裏軟綿的質感，配上香濃花生新地滿滿的花生味和煉奶，口感層次豐富，以創意方式重現港式格仔餅風味！
供應日期：3月1日至3月31日
IKEA香港分店資料：
銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫
九龍灣分店 九龍灣MegaBox L4
沙田分店 沙田HomeSquare L6
荃灣分店 荃灣青山公路388號 8咪半3樓
大埔規劃及訂購中心 新界大埔超級城B區2樓238A號舖
尖沙咀規劃及訂購中心 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地庫2樓中庭B204 - B210
太古規劃及訂購中心 太古城道18號太古城中心地下020A及1樓104-105號舖
坑口規劃及訂購中心 將軍澳坑口重華路8號東港城商場2樓221號舖