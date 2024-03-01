熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-03-01 13:59:48

新品速遞｜IKEA推3月全新小食 人氣瑞典肉丸+大熱Croffle 必食港式格仔餅/花生新地

分享：
新品速遞｜IKEA推3月全新小食 人氣瑞典肉丸+大熱Croffle 必食港式格仔餅/花生新地

新品速遞｜IKEA推3月全新小食 人氣瑞典肉丸+大熱Croffle 必食港式格仔餅/花生新地

IKEA全新小食！IKEA由即日起推出3月限定小食，將人氣瑞典肉丸與牛角包窩夫進行crossover；另有花生系列甜品：港式格仔餅、花生新地，即睇詳情！

3月份迎來兩個瑞典節日，分別是3月9日「肉丸日」和3月25日的「聖母日」。為了與大家一同享受瑞典的節日氣氛，IKEA特意推出了兩款限定口味的窩夫小食。

首先登場的是瑞典肉丸牛角包窩夫，於IKEA港澳美食站同步供應：傳統瑞典肉丸配上大熱「Croffle」牛角包窩夫，口感酥脆，肉丸及窩夫控一定不能錯過！

瑞典肉丸牛角包窩夫 HKD/MOP $23

瑞典肉丸牛角包窩夫 HKD/MOP $23

同時，它們更推出香濃花生醬口味系列甜品：香濃花生新地筒新地口感綿密，花生味香醇濃厚，甜而不膩。必食推介更有港式格仔餅配香濃花生新地及煉奶，港式格仔餅身為「香港窩夫」代表，烘焗後外層微脆、內裏軟綿的質感，配上香濃花生新地滿滿的花生味和煉奶，口感層次豐富，以創意方式重現港式格仔餅風味！

香濃花生新地筒 HKD $6 港式格仔餅配香濃花生新地及煉奶 HKD $19

供應日期：3月1日至3月31日

IKEA香港分店資料：

銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫

九龍灣分店 九龍灣MegaBox L4

沙田分店 沙田HomeSquare L6

荃灣分店 荃灣青山公路388號 8咪半3樓

大埔規劃及訂購中心 新界大埔超級城B區2樓238A號舖

尖沙咀規劃及訂購中心 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地庫2樓中庭B204 - B210

太古規劃及訂購中心 太古城道18號太古城中心地下020A及1樓104-105號舖

坑口規劃及訂購中心 將軍澳坑口重華路8號東港城商場2樓221號舖

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受