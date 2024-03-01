新品速遞｜IKEA推3月全新小食 人氣瑞典肉丸+大熱Croffle 必食港式格仔餅/花生新地

IKEA全新小食！IKEA由即日起推出3月限定小食，將人氣瑞典肉丸與牛角包窩夫進行crossover；另有花生系列甜品：港式格仔餅、花生新地，即睇詳情！

3月份迎來兩個瑞典節日，分別是3月9日「肉丸日」和3月25日的「聖母日」。為了與大家一同享受瑞典的節日氣氛，IKEA特意推出了兩款限定口味的窩夫小食。

首先登場的是瑞典肉丸牛角包窩夫，於IKEA港澳美食站同步供應：傳統瑞典肉丸配上大熱「Croffle」牛角包窩夫，口感酥脆，肉丸及窩夫控一定不能錯過！