新品速遞｜IKEA新甜品！ 3月推全新香芋系列 香芋新地伴芋泥+芋圓+仙草/香芋新地筒

一眾「甜品控」這個3月又有口福了！港澳IKEA即將在3月6日起至3月31日推出多款新品，香港美食站全新推出兩款特色香芋新地甜品，而港澳IKEA餐廳及美食站再度以「可持續發展」為主題，推出3款海鮮菜式。此外，瑞典美食廊將會趁著一年一度的瑞典肉丸日（3月9日），推出一連7日肉丸系列85折優惠！

3 月期間限定—台式香芋甜品系列 台式古早風味甜品一直深受港人喜愛，冰涼甜點基底加上各種經典台式配料，豐富口感令人食指大動！而香港美食站將於3月6日起推出香芋新地窩夫杯伴芋泥、芋圓地瓜圓及仙草($23)和香芋新地筒($6)兩款甜品，將台式滋味引進IKEA，誓必令一眾「芋頭控」熱切期待！澳門IKEA則推出澳門限定的開心果新地筒，供應期至3月31日。數量有限，售完即止。

餐廳精選「海鮮派對」再度回歸 今月IKEA餐廳精選3款菜式，香港IKEA餐廳率先推出青檸香草燒鱸魚柳配芒果莎莎及薯仔，而港澳IKEA餐廳推出松葉蟹肉意粉配明太子忌廉汁。主食以外，不妨試試健康頭盤——蜜糖火腿蛋薯仔沙律，使用了非籠養雞蛋，配以蜜糖火腿，美味之餘營養值爆錶。另外，澳門IKEA餐廳將於本月獨家為大家帶來港式雞扒配司華力腸、火腿及薯條，充滿港式獨特情懷！同時，港澳美食站亦會推出滋味「醫肚」小吃—粒粒美式熱狗，粒粒熱狗造型迷你可愛，皮脆肉彈，一啖愛上。